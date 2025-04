Las 11 colonias repartidas por la ciudad han llegado a acoger a más de 100 felinos

Más de un centenar de gatos viven las 11 colonias felinas repartidas por toda la ciudad y que gestiona la Asociación Protectora Felina de ... Cáceres. Es una fórmula basada en el método CER (captura, esterilización y retorno). «El gato tiene que retornar a su colonia de origen, no se le puede soltar en un lugar distinto», explica María José Tejeda, responsable de esta asociación.

En las colonias se procede al castrado de todos los gatos y hay instalada una caseta para que se protejan de la lluvia. También se les echa alimento. «Solemos ir todos los días, si no yo personalmente estamos un grupo dentro de nuestra asociación que nos vamos turnando para que no se nos haga tan pesado, porque son muchos animales y mucho gasto». En ocasiones se acercan a esta colonia gatos que se han perdido y que llegan en malas condiciones. Las colonias están repartidas por distintos barrios de la ciudad: Nuevo Cáceres, zona centro, junto al hospital San Pedro de Alcántara.

Uno de los objetivos que les mueven es sacar a los gatos de las colonias felinas, darlos en adopción. «En la zona de Casa Plata, al lado del centro de salud ahí empecé yo controlando las colonias, y hace tres o cuatro meses rescaté al último gato de esa colonia y esa se considera una colonia cerrada porque ya no queda ningún gato o porque se han muerto algunos», indica esta activista.

«Para nosotros se trata de eso, hay gatos que no se puede porque se nota que no quieren cuentas con los humanos y por el bienestar de ellos hay que dejarlos, no nos podemos llevárnoslos a todos, pero hay otros que se ve claramente que son gatos pequeños y sociables y con esos hay que insistir en sacarlos de la calle». Es una de las premisas de la Ley de Bienestar Animal pero que este grupo de voluntarios lleva a cabo desde hace años sin contar con ayudas públicas. «Pero hay que hacerlo, luchamos por sus derechos».

La Asociación Protectora Felina de Cáceres presentó el pasado sábado una denuncia al Seprona y a la Policía Local de Cáceres por un delito de maltrato animal por la muerte de estas cuatro crías de gato. Golpeados, con signos evidentes de violencia e indicios de que al menos uno podía haber sido ahogado. Así aparecieron muertos cuatro gatos recién nacidos en la rampa de un garaje del edificio Prometeo de Nuevo Cáceres entre el martes día 5 y el miércoles 6 de marzo.