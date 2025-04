«Los clientes tienen que ver la carta con la linterna del móvil»

Si el propietario de la hamburguesería La Pacheca, de Cáceres, estuviese pensando lanzar una campaña publicitaria de su establecimiento, tendría un eslogan casero al alcance ... de la mano: «Saboréalas a oscuras». Porque solo hay que darse una vuelta una noche cualquiera por la Plaza de Bruselas para comprobar que en el lateral en el que este establecimiento tiene montada su terraza se impone un ambiente íntimo, proporcional a la falta de luminosidad que provocan las averías del alumbrado público. «Los impuestos no dejamos de pagarlos, pero el servicio que recibimos es lamentable. Los clientes no aciertan siquiera a ver la carta y tienen que usar las linternas de sus teléfonos móviles», cuenta el propietario del local, el polifacético Ignacio Tello.

Cofrade, promotor y hostelero, Tello se lanzó a la aventura de montar su propio local en las inmediaciones de la parte alta de la Madrila. Quería ir un paso más allá de producir y vender hamburguesas, quería liderar un proyecto con sello personal y que consolidase una idea que tuvo su origen en la pandemia, entonces con servicio a domicilio. Ahora con un coqueto inmueble rehabilitado. Se puso en marcha en junio y aunque la respuesta de la clientela ha sido muy positiva y La Pacheca ha logrado destacadas referencias gastronómicas, la intendencia le está fallando. Su terraza se queda por las noches a dos velas por falta de luz.

Lo que parecía que iba a ser una simple anécdota, con una avería puntual de las farolas de la plazoleta, se ha ido alargando en el tiempo con las lógicas molestias. Y de la anécdota ya se ha pasado a una molestia crónica para la que no aparece solución meses después. «Estamos así prácticamente desde que abrimos. Las luces de la Plaza de Bruselas no funcionan. El año pasado vinieron, cambiaron las bombillas y nada», se lamenta pesaroso Ignacio Tello mientras su pareja y mano derecha en el negocio, Raquel, casi plantea una insumisión fiscal. Desde el Ayuntamiento no le dan respuesta. La situación es peculiar y ellos son los grandes damnificados. De las ocho farolas que hay en la Plaza, son las dos que afectan a la zona en la que se ubica su terraza las que no iluminan.

«Cuando vinieron el año pasado a arreglarlo se consiguió que funcionaran una noche. Al día siguiente ya estaba igual. Después de esto ya no me han hecho ni caso», explica Tello. Ya no sabe qué hacer. Se ha dirigido, cuenta, por escrito a varios concejales y al propio alcalde, pero no hay novedades.

Sin terraza

Le ha salvado esta Semana Santa el mal tiempo. Es una gran paradoja, pero con la lluvia y el viento en vísperas de los días grandes de la celebración no se planteaba montar los veladores. Cada vez que lo hace, la escena se repite en cualquiera de la docena de mesas en las que da servicio. Los clientes que acuden deben tirar de la linterna de su teléfono móvil para poder distinguir entre las propuestas que aparecen en la carta. O eso, o desplazarse hasta el interior del local y hacer allí mismo su petición.

«Le he escrito al alcalde y a los concejales. Los clientes se van por falta de luz» Ignacio Tello Hostelero

«Este fin de semana tenemos reservas de gente de Salamanca, Sevilla, Zafra, Madrid, Córdoba... son personas que vienen a probar la 'Juana Pimienta'», revelaba Tello este invierno sobre su hamburguesa estrella, con la que ha concurrido al concurso nacional. Es un homenaje a su abuela, que le inculcó su pasión por la cocina. Igual que La Pacheca, honores a su madre, Angeli Rosado.

Con lo que no podía contar Ignacio Tello, después de superar cientos de trámites administrativos y pasar la inspección de Sanidad, es que en su restaurante tendría un problema de falta de luz. «Sigue todo a oscuras y ya no sabemos qué hacer. Pagamos nuestros impuestos puntualmente y muchos clientes se nos van porque no quieren cenar en la oscuridad», se despide. Mientras, la penumbra sobrevuela el rincón de su terraza.