¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Cementerios como los de Cáceres se llenan de flores estos días. JORGE REY

El clavel, a nueve euros la docena en Cáceres, es la flor más demandada para honrar a los difuntos

Todos los Santos es una de las fechas más prósperas para las floristerías

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:53

Comenta

Una larga fila de personas esperaba este viernes para adquirir flores en el cementerio. Además del establecimiento que trabaja de manera permanente en la ... entrada del camposanto hay otras floristerías que van a cubrir este periodo, uno de los más fructíferos para el sector, junto con el Día de la Madre y San Valentín. Verónica López trabaja en la floristería Mar-Leo. «Los precios no han subido, están como el año pasado», indica. Los claveles son la flor más popular de esta época, y están a nueve euros la docena. Se trata de claveles colombianos.

