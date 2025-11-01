El clavel, a nueve euros la docena en Cáceres, es la flor más demandada para honrar a los difuntos

Una larga fila de personas esperaba este viernes para adquirir flores en el cementerio. Además del establecimiento que trabaja de manera permanente en la ... entrada del camposanto hay otras floristerías que van a cubrir este periodo, uno de los más fructíferos para el sector, junto con el Día de la Madre y San Valentín. Verónica López trabaja en la floristería Mar-Leo. «Los precios no han subido, están como el año pasado», indica. Los claveles son la flor más popular de esta época, y están a nueve euros la docena. Se trata de claveles colombianos.

El crisantemo, la flor habitual del día de difuntos, ha perdido protagonismo. «Esa flor ya no se usa tanto, sigue habiendo, pero ahora es todo más variado», explica mientras coloca, flor por flor, un centro. «Lo hacemos aquí, para que ellos lo único que hagan es colocarla». Además de criterios estéticos y combinaciones de colores basadas en los gustos personales se adquieren muchas flores con significado especial. «La semana pasada hicimos un centro con los colores del Barça», detalla.

En Mari-Leo venden, además de las flores frescas, las permanentes, las que duran todo el año, aunque en estas fechas se puede buscar las naturales, con fechas de caducidad. Entre los puestos que venden el género floral en el cementerio pueden encontrarse ofertas que llamaban la atención, con ramos de flores variados a cinco euros.

La tradición de llevar flores a los lugares donde reposan los restos mortales de los difuntos tiene raíces ancestrales. Se trata de ofrendas que tenían un sentido práctico, como perfumar el espacio donde reposaban los restos mortales y que evolucionaron hasta significados más simbólicos.

Hoy sábado hay refuerzo de vigilancia en el cementerio de Cáceres. Y también se ha preparado un dispositivo especial por parte de la Policía Local para regular la circulación y los estacionamientos hasta el domingo, con el objetivo de facilitar la visita de los cacereños y cacereñas al camposanto en estas fechas tan especiales. A las 17.00 horas, se celebrará una eucaristía por los difuntos.

El Ayuntamiento de Cáceres ha llevado a cabo diversas actuaciones de mejora en el cementerio municipal, enmarcadas dentro del proyecto de ampliación, con una inversión de 1.170.000 euros que lo hacen más accesible y funcional que permitirá pasar del cementerio nuevo al viejo sin tener que salir a la calle. La ampliación del camposanto cacereño se inició en el año 2010 y ha continuado ejecutándose en los últimos meses con la construcción de cuatro nuevas galerías en el patio 2 de esta cuarta fase de la ampliación, que dotan a la ciudad de 476 nuevos nichos.