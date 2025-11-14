Clausura de las Jornadas Góticas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El Ateneo de Cáceres acoge hoy a las 19.30 horas la conferencia de clausura de las X Jornadas Góticas, que se han venido celebrando desde el 6 de noviembre. Correrá a cargo del escritor y traductor Fernando López Guisado, con el título ‘Siempre nos quedará Lovecraft: La influencia del horror cósmico en la cultura popular’. La tradicional visita al cementerio viejo el domingo a las 10.00 dará por terminada esta edición.