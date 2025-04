El año de Rafael Mateos

El mandato de Rafael Mateos al frente del Ayuntamiento de Cáceres entra en este 2025 en una etapa de consolidación. Es el momento de que ... el alcalde empiece a poner en pie sus grandes promesas electorales, las que están llamadas a dejar su impronta. Una vez que ha transcurrido un año y medio desde su toma de posesión, cualquier referencia a la herencia recibida y a lo mal que lo hizo el PSOE empieza a sonar a excusa, más aún cuando nos encontramos en un periodo favorable de crecimiento económico y creación de empleo.

En el haber de Mateos de estos primeros 18 meses de legislatura hay que poner la rebaja del IBI, que llega por fin en 2025, aunque un año después de lo prometido y con un descuento muy pequeño, la verdad. También ha cumplido con celeridad, pacto con Vox mediante, su promesa de que Cáceres vuelva a tener festejos taurinos, lo cual contentará seguro a gran parte de su electorado, pero al mismo tiempo enfada a un creciente sector de la población que ve los toros con desapego, cuando no con abierta hostilidad. Una consecuencia positiva es que el coso de La Era de los Mártires vuelve a estar también disponible para actividades culturales y de ocio, aunque hace unos días hemos sabido que el primer intento del gobierno municipal de financiar la gran reforma de tres millones de euros con fondos estatales ha fracasado.

Por otra parte están los grandes proyectos de ciudad que Rafael Mateos llevó en su programa, que no terminan de arrancar y que son los que en este año 2025 deberían empezar a ponerse en pie si el alcalde quiere mantener su credibilidad política. Me refiero a las grandes reformas anunciadas de la avenida Virgen de la Montaña y la plaza Marrón, que ni siquiera se sabe aún con detalle en qué van a consistir, el complejo deportivo con piscina climatizada de Casa Plata y, cómo no, la Ribera del Marco, cuya recuperación integral lleva décadas apareciendo en los programas electorales de todos los partidos políticos y nadie ha sido aún capaz de llevar a cabo.

Hay que ser justos y reconocer que, a pesar de que todavía no son visibles para el ciudadano ninguno de estos grandes proyectos, todos han iniciado su tramitación administrativa, por incipiente que sea. Otra cosa que es alguno de ellos pueda estar terminado, o al menos bastante avanzado, antes de que finalice la legislatura en mayo de 2027, algo a día de hoy bastante cuestionable. Eso por no hablar de los trámites que se han iniciado para dotar la ciudad de más suelo industrial desarrollado, para lo cual se han dado los primeros pasos pero faltan aún muchos años hasta que podamos ver esas parcelas urbanizadas y se puedan instalar allí nuevas empresas.