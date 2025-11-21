Las ciudades candidatas a la capitalidad cultural se unen en un grupo de trabajo Solicitarán al Gobierno que cree el título ‘Capital Española de la Cultura’, como existe en el deporte o la gastronomía

Redacción CÁCERES. Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Cáceres formará parte del grupo de trabajo creado en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias –auspiciado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico–, que trabajará para que las doce ciudades candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 vean reconocido su trabajo por parte del Ministerio de Cultura.

Así lo ha dado a conocer la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ante la presencia de representantes de las candidaturas de Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas de Gran Canaria, León, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo. El total de candidaturas dadas a conocer hasta el momento es de doce, aunque hasta finales de diciembre podría anunciarse alguna más, puesto que el plazo para presentarse a la convocatoria finaliza el 28 de diciembre.

Según la presidenta de la FEMP, impulsora del grupo y responsable de trasladarlo a la Comisión de Cultura y a la Junta de Gobierno, se trata de «conseguir que no quede en saco roto todo el trabajo realizado durante estos meses, las infraestructuras con las que se cuenta, las actividades desarrolladas y los recursos puestos en marcha».

«Somos cultura», ha incidido García-Pelayo, y ha reiterado el ofrecimiento de que sea la FEMP la interlocutora de estas ciudades ante el Ministerio de Cultura a fin de que se comprometa la financiación necesaria para la ciudad que finalmente se elija. A este mismo ministerio se solicitará el establecimiento del título ‘Capital Española de la Cultura’, como un complemento al programa europeo, tal y como existe en los ámbitos del deporte o la gastronomía.

Por parte de Cáceres, ha participado en el encuentro Iris Jugo, coordinadora del Consorcio Cáceres 2031.