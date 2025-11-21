HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asistentes a la reunión en Jerez de la Frontera. HOY

Las ciudades candidatas a la capitalidad cultural se unen en un grupo de trabajo

Solicitarán al Gobierno que cree el título ‘Capital Española de la Cultura’, como existe en el deporte o la gastronomía

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cáceres formará parte del grupo de trabajo creado en el ámbito de la Federación Española de Municipios y Provincias –auspiciado por la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico–, que trabajará para que las doce ciudades candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 vean reconocido su trabajo por parte del Ministerio de Cultura.

Así lo ha dado a conocer la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ante la presencia de representantes de las candidaturas de Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas de Gran Canaria, León, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo. El total de candidaturas dadas a conocer hasta el momento es de doce, aunque hasta finales de diciembre podría anunciarse alguna más, puesto que el plazo para presentarse a la convocatoria finaliza el 28 de diciembre.

Según la presidenta de la FEMP, impulsora del grupo y responsable de trasladarlo a la Comisión de Cultura y a la Junta de Gobierno, se trata de «conseguir que no quede en saco roto todo el trabajo realizado durante estos meses, las infraestructuras con las que se cuenta, las actividades desarrolladas y los recursos puestos en marcha».

«Somos cultura», ha incidido García-Pelayo, y ha reiterado el ofrecimiento de que sea la FEMP la interlocutora de estas ciudades ante el Ministerio de Cultura a fin de que se comprometa la financiación necesaria para la ciudad que finalmente se elija. A este mismo ministerio se solicitará el establecimiento del título ‘Capital Española de la Cultura’, como un complemento al programa europeo, tal y como existe en los ámbitos del deporte o la gastronomía.

Por parte de Cáceres, ha participado en el encuentro Iris Jugo, coordinadora del Consorcio Cáceres 2031.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  8. 8 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las ciudades candidatas a la capitalidad cultural se unen en un grupo de trabajo

Las ciudades candidatas a la capitalidad cultural se unen en un grupo de trabajo