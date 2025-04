Unos 600 cacereños siguen gritando «¡No a la mina!» y muestran su disgusto con la Junta y Salaya

Sergio Lorenzo Cáceres Sábado, 12 de noviembre 2022, 14:31 | Actualizado 19:13h. Comenta Compartir

«¡Con esta mina se quiere cometer un asesinato contra la ciudad de Cáceres, la mejor ciudad de Extremadura!», clamaba a la una de la ... tarde de este sábado, Juan Serna, pionero en agricultura ecológica que fue consejero de Medio Ambiente con Rodríguez Ibarra. Lo dijo ante unos 600 cacereños (250 según la Policía Local y según los organizadores 2.000) que concentrados en el Paseo de Cánovas, gritaban una y otra vez «¡No a la mina!» y «Cáceres no se vende». Antes otro emblema del ecologismo, el naturalista y escritor Joaquín Araujo, había hablado de la necesidad de luchar contra la codicia de los listos, «estamos aquí -dijo- porque preferimos la encina a la ceniza». También llamó a luchar contra la mina el profesor e investigador de Biogeografía y cambio global del CSIC, el argentino Fernando Valladares, «esta mañana he visto amanecer en La Montaña, y he visto que es muchísimo más valiosa que el oro y que el litio», afirmó.

La concentración era una nueva protesta convocada por el movimiento cívico Salvemos La Montaña, que nació en el verano de 2017 como plataforma de oposición al proyecto de mina de litio a cielo abierto en Valdeflores, en la umbría de La Montaña de Cáceres. Una plataforma que logró que en abril de 2018 unas 3.000 personas se manifestaran en contra de la mina. Noticia Relacionada Salvemos la Montaña pide que la «indignación» por la mina de Cáceres aflore en la protesta de este sábado En este nuevo capítulo contra la mina, la Plataforma dirige sus ataques contra el gobierno regional y contra la «pasividad del alcalde de Cáceres». El ataque al alcalde Luis Salaya era directo en algunas pancartas, como varias colocadas en el bombo de la música, en la tribuna de los oradores, en donde se leía: «Alcalde, no mines el Patrimonio de la Humanidad». Desde el micrófono se llegó a decir que la postura de Luis Salaya hacía peligrar el título de Ciudad de Patrimonio de la Humanidad. Precisamente este fin de semana, Cáceres es la sede de una reunión de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y miembros de la Plataforma mostraron su postura ante alcaldes y concejales de estas ciudades. Luis Salaya no se mostró preocupado porque han aumentado las críticas hacia él. «En la Plataforma hay algunas personas con posturas políticas y que han estado contra mí desde el principio». Insistió en que el proyecto de la mina ha cambiado, «el proyecto actual es una mina subterránea, ya no es lo mismo que el proyecto a cielo abierto. Eso hay que tenerlo claro». Recalcó que era un logro saber que ya no habrá una mina a cielo abierto y que ahora se están estudiando las cosas positivas y las cosas negativas que tiene el nuevo proyecto. No obstante, pese a las críticas, dijo que la Plataforma está haciendo un buen papel, que es el de control. A pesar de que el proyecto ha pasado a ser una mina subterránea, la Plataforma sigue insistiendo que es igual de peligrosa.

