Catelsa celebra medio siglo en Cáceres consolidada y con nuevas inversiones en el horizonte

Catelsa celebra medio siglo de vida en Cáceres con una gran fiesta y nuevas inversiones en el horizonte. «Estamos pasando un periodo de estabilidad. ... Las perspectivas son de crecimiento», augura Jorge Gutiérrez, director general de la principal industria de la ciudad. La firma del grupo Hutchinson Catelsa sopla velas. 50 nada menos.

Reunió ayer a su plantilla de trabajadores, 235 en total. Junto a ellos familias completas, padres e hijos, hermanos, allegados y autoridades.

También muchos de aquellos que han dedicado buena parte de sus vidas a esa fabrica de componentes del automóvil, pero que ya están jubilados. De hecho, había grupos en los que se veían imágenes de varias generaciones. A fin de cuentas, han sido unos 2.000 trabajadores los que han pasado por la sede de la firma empresarial desde que se estableció en la capital en 1973.

Lo hizo, tal y como recordaba el vídeo de rememoración que se proyectó en el club El Encinar, en un momento crítico, en plena crisis del petróleo. Apenas tres años después, en 1976, la inflación se desbocó hasta el 28 por ciento.

«Cuando decidimos apostar por abrir en Portugal muchos pensaron que era el fin. No fue así» Marcelo Muriel Exdirector e impulsor de Catelsa Cáceres

Luego hubo otros momentos de incertidumbre, como la entrada en Hutchinson a partir de 1988. O cuando se acometieron aventuras de expansión cuestionadas en su momento como Campomaior o Tánger. «Cuando decidimos apostar por Portugal muchos me decían en la plantilla que era el final de Catelsa en Cáceres. No solo no fue así sino que seguimos creciendo», señalaba Marcelo Muriel, director desde los inicios de la sociedad y gran impulsor de la misma.

La celebración en las instalaciones de Las Capellanías se inició desde primera hora de la mañana con una sucesión de visitas guiadas por grupos a los que se iban dando detalles de la cadena de producción y el día a día en que se desarrolla la actividad de una empresa que pasado el impacto de la pandemia y la crisis de los microchips ve despejado el panorama

«En el frenado hemos sido referente y un tercio de los coches que se producen en Europa llevaba piezas de Catelsa» Jorge Gutiérrez Director de Catelsa

«El del automóvil es un mercado muy cambiante, pero el actual escenario es positivo. Vemos un horizonte positivo de cara a futuro, con crecimiento y nuevas inversiones. No vemos crisis en el corto plazo, aunque si algo hemos aprendido es que este es que todo puede cambiar en el corto plazo, como comprobamos en 2019 y 2021». Jorge Gutiérrez apuntaba un dato. Catelsa produce «100 millones de piezas de automóvil al año», lo que implica que, por ejemplo en frenado, uno de cada tres coches en Europa haya llegado a contar con algún elemento elaborado por Catelsa, revela. Gutiérrez es el actual director general, y lleva 26 años vinculado la empresa.

Futuro garantizado

Este sábado hacía de maestro de ceremonias, con los saludos de rigor a las autoridades. Acudieron los nuevos consejeros de Agricultura, Mercedes Morán; e Infraestructuras, Manuel Martín; al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; o el vicepresidente de la Diputación, Luis Fernando García Nicolás, entre otros. Gutiérrez tomó el relevo de Jean Luc Wisniewski, anterior director, ya jubilado. «El futuro de Catelsa está garantizado», aseguró convencido.

También participó en los actos, junto a unas 650 personas vinculadas de alguna forma a la empresa, Jerone Izari, vicepresidente ejecutivo de Hutchinson.