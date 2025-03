La falta de oferta para alquilar eleva los precios un 19% en Cáceres e impone los 'castings'

El paso a la independencia y la emancipación puede ser un camino arduo, sobre todo si eres joven, con poca experiencia laboral. Los propietarios de ... viviendas de alquiler comienzan a seleccionar los perfiles más aptos para tener como inquilinos su piso de alquiler. Dos personas que ha pasado por ese proceso en Cáceres cuentan su experiencia a HOY. Buscaban un lugar en el que vivir y se han topado con varios arrendatarios que implantan una suerte de 'casting' para decidir quién va a quedarse con su solicitada vivienda. Es una práctica cada vez más frecuente que comenzó en las grandes ciudades con más demanda y ha llegado a la capital cacereña. Perjudica, sobre todo, a jóvenes o a personas con menos recursos.

Además, el precio del alquiler en Cáceres ha sufrido la subida más alta del país. Según las últimas estadísticas del portal Idealista, se ha incrementado en torno a un 19 por ciento en el último año. Este número va en consonancia con los datos recogidos por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cáceres, que apunta que la provincia ha alcanzado una subida del 34,8 por ciento. «Somos líderes destacadísimos de España», recalca Francisco Marroquín, el presidente de dicha entidad.

Comienza un nuevo curso y estudiantes de toda España llegan a Cáceres para cursar grados universitarios o ciclos formativos y tienen que encontrar un lugar en el que vivir durante los próximos meses. No solo ellos, sino también profesores y otros profesionales que se incorporan al trabajo tras las vacaciones estivales.

Tras horas y horas de navegar por páginas web como, Pisos.com, Fotocasa, Idealista o Milanuncios, se puede ver que en Cáceres aún quedan viviendas cuya mensualidad está por debajo de los 600 euros, pero no es lo común. Depende de la zona, de lo grande o pequeño que sea, de si el edificio es viejo o cuenta con ascensor, entre otros parámetros. «Un piso de unos 90 metros cuadrados, cuatro dormitorios, un baño completo y aseo, sin plaza de garaje, se encuentra al rededor de unos 800 euros dependiendo del distrito», explica Marroquín.

Según los datos del Colegio API en Cáceres hay alrededor de 50 pisos en alquiler, sin contar los que pertenecen a particulares que los arriendan por su cuenta, que son ahora mismo quienes tienen la mayor parte de este mercado. En Idealista se encuentran alrededor de 195 viviendas anunciadas al buscar alquileres en Cáceres capital, en Fotocasa unas 220, en Milanuncios sobre 210 ofertas y en Pisos.com unos 60. En general son los mismos pisos los que se pueden ver en una web u otra, aunque estas incluyen anuncios de personas demandantes o que buscan compañeros de piso para el curso escolar, por lo que no se puede saber el dato con exactitud. Además, algunos pisos de estudiantes se anuncian por redes sociales para llegar al público objetivo, por ejemplo Instagram.

Alejandro Martínez, estudiante del grado de Ingeniería Informática en la Universidad de Extremadura (UEx), ha encontrado por inmobiliaria un piso por 600 euros para cuatro personas en la zona de la Madrila. Cada uno de los compañeros paga unos 150 euros al mes más gastos. «El piso está viejo y no hay aire acondicionado, pero no nos podíamos permitir otra cosa», explica. Viene de Badajoz y el curso pasado tuvo una mala experiencia con una vivienda en la calle Gómez Becerra. «El baño tenía muchas humedades y aunque llamábamos nunca venían a arreglarlo», cuenta el joven.

Nuevo público

La oferta del alquiler ha ido dirigida, por norma general, a los estudiantes universitarios. Ahora los propietarios e inmobiliarias se enfrentan a un nuevo público que está al alza. «El panorama ha cambiado muchísimo, ahora hay una demanda secundaria laboral y personal que aumenta a niveles exponenciales», declara Manuel Cabrera, dueño de la inmobiliaria Viprés, que tiene más de 25 años de trayectoria en la ciudad. «El encarecimiento de la hipoteca también hace que sea más complicado acceder a una vivienda, esto conlleva que mucha gente prefiera vivir de renta», reflexiona.

En esta nueva demanda, además de las personas jóvenes que pretenden emanciparse, pero que no tienen el suficiente dinero para hipotecarse, entran los trabajadores de grandes empresas como el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (CIIAE). Este centro lleva dos años y medio funcionando en la capital cacereña y ya son cerca de 100 los trabajadores que lo componen. «A los primeros que llegaron les fue más sencillo encontrar vivienda, ahora es más difícil y los precios han subido de unos 600 euros a 800 euros al mes», declara uno de ellos.

La mayoría viven de alquiler y piensan que Cáceres no está preparado para hacer frente a la llegada de trabajadores de otras grandes entidades como la que quiere construir la mina, «a menos que quienes tomen las decisiones lo hagan pronto, porque esto no se resuelve en un año».

Ejemplos

Algunos de los ejemplos que se pueden encontrar aún por 600 euros o menos son pisos recién reformados, pero con espacio insuficiente, interior con poca luz o situados en edificios sin ascensor. Estudios de 25 o 30 metros cuadrados en los que solo podría vivir una persona pueden alquilarse por menos de 400 euros en zonas del centro. Las periféricas como la Mejostilla son más económicas, aunque depende de si el edificio está muy nuevo o no.

Los particulares, además de los 'casting', están empezando a pedir avales para el seguro de impagos por el miedo a la ocupación, según Marroquín. «Aquí pagamos justos por pecadores», declara. Los trabajadores se encuentran con que una nómina no es suficiente y quien busca trabajo tampoco puede hacer frente a los nuevos requisitos de alquiler.

Sin embargo, no toda la oferta es mala, pero muchas veces las personas no disponen de tiempo suficiente para buscar los mejores lugares. Cada vez más personas prefieren ser inquilinos antes que propietarios. «La tendencia es que el alquiler vaya al alza y hasta que no haya una regulación va a ser complicado parar esta brecha entre la poca oferta que hay y la gran demanda que viene», manifiesta preocupado el dueño de la inmobiliaria Viprés.