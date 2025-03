Los caseros cacereños ponen freno a las mascotas

El año ha empezado con una buena noticia para los animales de compañía y sus dueños. La nueva ley del régimen jurídico de los animales, ... aprobada el pasado mes de diciembre con un amplio apoyo por parte del Congreso de los Diputados y que ha entrado en vigor en enero hace que los animales puedan tener un trato diferente al de las cosas. Se les considera seres sintientes, lo que implica que no pueden ser hipotecados, abandonados o apartado de uno de sus dueños en el caso de divorcio.

La norma, que modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha sembrado cierta controversia en el ámbito inmobiliario de la ciudad por la posibilidad de que los dueños de viviendas no puedan negarse a alquilar una casa una persona o una familia que tenga una mascota. Pese a las dudas, la nueva modificación legal no dice nada acerca de la situación de los animales en el caso de alquiler. Sí aborda este aspecto el anteproyecto, aún no aprobado, de la Ley de protección y derechos de los animales, que en el artículo 33 precisa que los animales han de mantenerse integrados al núcleo familiar, lo que implicaría también la vivienda.

Ángel Martín Rosa trabaja como agente en la inmobiliaria Tukasa de Cáceres. Señala que, aunque hay run-run, todavía «no se sabe qué recorrido tiene la ley, estamos un poco a la expectativa». Para Martín Rosa es bastante común que una de las pegas frecuentes que ponen los caseros a la hora de alquilar sea la presencia de mascotas. También es de esa opinión Esther García, agente de la inmobiliaria Manuela Pérez. Es difícil, reconoce, que se permita entrar en un piso con perros y gatos que puedan dañar la vivienda. «Como no hay demasiada oferta de alquiler en la ciudad los caseros se pueden permitir el lujo de elegir», indica. Como alternativa para proteger una casa arrendada lo que se suele hacer es suscribir un seguro con el que se pueda hacer frente a posibles daños.

Francisco Marroquín es presidente del Colegio de agentes de la propiedad inmobiliaria de Cáceres. Bajo su punto de vista el rechazo de los propietarios no es tan grande, teniendo en cuenta que es un momento en el que cada vez están más presentes en la vida de las personas.«Es un rechazo que se da más en las viviendas de alto standing», apunta, y alude también al hecho de que la fórmula habitual que se acuerda es la de suscribir un seguro de responsabilida civil.

No como representante de la asociación de agentes inmobiliarios sino como abogado, Marroquín duda de que la ley actual pueda influir en el hecho de que los propietarios se vean obligados por ley a aceptar a inquilinos con mascota. «La obligación del propietario no se corresponde con el derecho de un inquilino», señala Marroquín, que apunta que el usuario «tendría más oferta, no es un servicio básico en el sentido de que se pueden encontrar otros espacios. Por otro lado, la ley aprobada recientemente indica que los animales pierden la categoría de cosas, pero tampoco son personas, por lo que no se atentaría contra un derecho humano.

«No dañan»

Sonia Salas es colaboradora del refugio de animales San Jorge. «La ley no especifica nada en concreto, pero al ser parte de la familia no se deberían excluir los animales, quien los excluyen es por pura ignorancia, quien convive con un animal sabe que no hay que temer que dañen el inmueble». Salas indica que en Cáceres es complicado encontrar una vivienda con perros de más de 10 kilos. «En esta ley se obliga a tener al animal bien atendido, aseado, de veterinario, de comida, que no le falte nada y eso va unido a vivir en un inmueble, que no daña y aporta todo su amor y compañía», indica.

«En un futuro se irá puliendo la ley y habrá especificaciones como pasa en otros países europeos». Muestra una ley local del año 1927 de protección a los animales que, indica, le parece más avanzada que las que hemos tenido hasta el momento.