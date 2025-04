La casa más navideña está en Cáceres el Viejo

El vídeo, publicado en la red social TikTok, ha logrado más de 600.000 reproducciones en pocos días. Al pulsar el timbre, la voz de ... un elfo da la bienvenida al visitante e invita a disfrutar del espectáculo de luces y sonido que durante estas fechas ofrece la fachada de la vivienda unifamiliar situada en el número 6 de la calle La Cebada, en Cáceres el Viejo.

En esta casa de la capital cacereña vive el matrimonio formado por Elisabeth Rojo Circujano y Miguel Polo Silvestre, junto a sus dos hijos, Ignacio y Mikel. Ignacio, que tiene 24 años y estudia Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura (UEx), es el artífice del montaje, que acaba de conseguir el primer premio del concurso de decoración navideña que organiza la asociación de vecinos del barrio entre los residentes.

Los Polo Rojo se han proclamado campeones en la categoría de los unifamiliares, un puesto que ya han conseguido durante las dos ediciones precedentes del concurso. Hay otra modalidad para fachadas de pisos, cuyo primer premio ha recaído sobre Elena Castro González, que vive en el número 6 de la calle Las Adelfas (en el segundo B).

Más de 15 elementos lumínicos y 4.000 luces leds dan forma a la casa interactiva de la calle La Cebada. El timbre colocado para la ocasión para que la gente pulse y active el espectáculo ha recibido 430 pulsaciones en una semana. El grupo de espectadores en cada pase suele ser numeroso, tanto que hay ocasiones en las que a los coches les cuesta circular por la vía por la cantidad de público que hay aglomerado, según comenta Ignacio Polo, cerebro del montaje.

«La disposición de las luces la ideamos entre mi madre y yo. Pero lo que viene siendo el aparato que gestiona todo el asunto lo he diseñado y lo he construido yo. Llevo trabajando en ello algo más de dos años. La primera versión la probé el año pasado. Y esta vez he incorporado notables mejoras», admite este estudiante de ingeniería.

«Ha venido gente hasta de Salamanca y de Mérida a ver nuestra fachada; se quedan flipando», admite Ignacio Polo

El espectáculo visual ideado por Ignacio dura cerca de dos minutos. La banda sonora la pone un tema interpretado por Ariana Grande. «Es una secuencia de luces que va siguiendo el ritmo de la música, que he programado yo previamente», describe. Aunque en un principio planteó el montaje dirigido a los más pequeños –en la fachada hay un buzón para echar la carta a Papá Noel o los Reyes Magos–, el vecino de Cáceres el Viejo reconoce que su fachada atrae a espectadores de todas las edades.

«Cuando entro y salgo de casa, me suelo encontrar a mucha gente en la puerta. Me gusta ver las caras de felicidad y de entusiasmo. La gente se queda flipando mirando la fachada, incluso más los mayores que los niños», dice. «Creo –prosigue– que es algo único. Yo no he visto ninguna casa así en Cáceres. Empezó siendo un juego para mí y al final se ha convertido, sin pretenderlo, en algo que ha tenido mucha repercusión. Viene gente de todos los puntos de Cáceres. Incluso ha habido personas de Salamanca, de Brozas y de Mérida», enumera.

En esta difusión las redes sociales han jugado un papel fundamental. Un amigo de Ignacio subió un vídeo del espectáculo a TikTok (el perfil es comecocos2) y la respuesta no tardó en llegar. «Ni él, ni yo pensamos que tendría tantísima repercusión. En cinco días ha tenido más de 600.000 reproducciones», detalla el joven.

La decoración de la familia Polo Rojo se puede contemplar a diario, entre las 19.00 y las 22.30 horas, hasta el próximo 6 de enero. Ignacio promete seguir mejorando en próximas ediciones.

Otros premios

El certamen, que promueven los vecinos y cuenta con el patrocinio de la firma Oeste Digital, ha tenido otros premiados. El segundo y tercer puesto en la categoría de unifamiliares han sido para Enrique Moreno y Jorge Rebollo respectivamente. Y la plata y el bronce en la modalidad de pisos han ido a parar a Francisco Javier Castuera y Adrián Box. Los premios han consistido en cestas navideñas, botellas de cava y diplomas.

Desde el colectivo vecinal su presidente, Raúl Pérez, recuerda que esta iniciativa surgió como llamada de atención del barrio para dejar patente la escasa decoración navideña que el Ayuntamiento colocaba en esta zona residencial.

Las actividades navideñas no cesan. El próximo 4 de enero los Reyes Magos volverán a recorrer el barrio a bordo de los tuk-tuk. Esta vez la visita también se llevará a cabo en el Residencial Gredos, desde donde partirán Melchor, Gaspar y Baltasar.