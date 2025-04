Carlos Baute, Ana Guerra y Melocos, en el concierto de Dial al Sol este viernes

Dial al Sol, un concierto gratuito organizado por la cadena de radiofórmula Dial llega este viernes a Cáceres consolidando la música en gran formato ... durante los meses de verano. A partir de las 21.30 horas Blas Cantó, Carlos Baute, Ana Guerra, Gonzalo Hermida, Melocos, Ezio Oliva y Marta Santos se darán cita en la Plaza Mayor en una cita que será conducida por la presentadora Cristina Dalmau. Se trata de la última parada de una gira comercial con artistas españoles que llega a diferentes pueblos y ciudades del país y que arrancó el 20 de junio en León.

Hits como 'Él no soy yo', 'Quién te quiere como yo', 'No Sabe A Nada', 'La Ciudad Intermitente', 'Cuando Me Vaya', 'Malamor' o 'Algo Sencillito' sonarán en esta jornada en la que Cadena Dial quiere celebrar el inicio del verano.

Los bares de la Plaza Mayor ya se preparan para dar servicio al público que acudirá a esta cita. Como se ha anunciado habrá controles que impidan la celebración del botellón, como en los anteriores conciertos de 'Los 40 Summer Life' y en el pasado festival Womad, que inauguró una nueva etapa en la que se trató de evitar el consumo masivo de alcohol y apostar por acontecimientos más sostenibles.

Casi sin transición el próximo 9 de julio llegará una nueva edición, la tercera, de Los 40 Summer Live, que contará con los conciertos de Beret, Dani Fernández, Adexe & Nau, Walls, Soge Culebra, Charlie USG, César AC y David Otero, además de Depol e Hilario. Se trata de artistas del circuito nacional y es una cita gratuita que suele atraer al público juvenil y familiar que llena la Plaza Mayor.