Cañas, rumba y bingo en la 'Tardevieja' de Cáceres

Rumbas en directo, bingo para sortear consumiciones entre los clientes de varios bares y, cómo no, cañas bajo la luz del sol de un gélido ... 31 de diciembre. La Nochevieja ya no es solo cosa de cotillones y fiestas nocturnas en Cáceres. Cada vez son más quienes optan por salir de día y celebrar la que se ha venido a denominar 'Tardevieja', término que hace referencia al 'tardeo' del último día del año.

Habituales, hosteleros y taxistas coinciden en señalar que la afluencia de público de las cañas de Nochevieja no es la misma que suma la Nochebuena, día por excelencia en Cáceres para alternar al mediodía. Pero poco a poco va conquistando terreno a la noche.

Ampliar Ambiente en la zona de los Obispos de Cáceres. ARMANDO MÉNDEZ

La zona de los Obispos se ha llenado de público este martes. Es cierto que no había tanto mogollón como el día 24, pero sí más gente que otros años. Incluso entre el público había muchos veinteañeros, un perfil que hasta no hace mucho no se veía en este tipo de encuentros.

Los preparativos han comenzado en esta zona desde por la mañana y bares como 'Volapié' han ofrecido cartas especiales de bebidas y raciones con motivo de las cañas de Nochevieja. Ante la afluencia prevista, se pedía a los consumidores retirar primero los tiques en caja para poder pedir las bebidas después de pagar. Patatas rabiosas, berenjenas fritas con miel de caña, empanadillas de rabo de toro y tortillitas de camarones son algunas de la propuestas gastronómicas que se han podido degustar al mediodía.

Al igual que ocurre en Nochebuena, el Ayuntamiento permite en un día como este martes poner barras en la calle desde las 13.00 hasta las 22.00 horas. Y, además, también se permite la ambientación musical. En la calle Ciriaco Benavente se ha podido escuchar al dúo Rumba Catovi.

Ampliar El sol ha acompañado al mediodía y ha animado a los cacereños a echarse a la calle. ARMANDO MÉNDEZ

Otro de los puntos más animados de esta Nochevieja ha sido la plaza de la Concepción, a un paso de la Plaza Mayor. Aquí también ha habido música en directo y se ha realizado un bingo en el que varios de los bares de la zona han sorteado consumiciones entre sus clientes. Una de las camareras que atendía las mesas no dudaba en admitir que había bastante gente, pero no tanta como un 24 de diciembre.

A la oferta lanzada por los bares de copas para la noche y el centro para las cañas en un día como este 31de diciembre también existe la alternativa de los grandes hoteles de la ciudad, que brindan cena y cotillón y permiten que todos los miembros de una misma familia disfruten sin que ninguno de ellos trabaje más que el otro.