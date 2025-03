Canal prepara una reclamación por sus pérdidas millonarias en la contrata del agua

Los trabajadores anuncian movilizaciones por su reivindicación laboral si no son recibidos

«La situación es totalmente insostenible», afirma el comité de empresa de Canal en una nota difundida en las últimas horas sobre los nulos avances en la negociación para sus reivindicaciones laborales. Si las mismas no son atendidas, o al menos escuchadas en una entrevista, advierten de paros y movilizaciones. Es un frente distinto al puramente empresarial, esta vez con la plantilla de Cáceres en pie de guerra, hasta el punto de pedir la dimisión del director gerente y delegado en Cáceres. Plantean «que renuncie si no puede cumplir con lo acordado por contrato en el pliego de condiciones, y que, de la misma manera, se vaya de nuestra ciudad». La representación laboral critica el «silencio» de la empresa ante las repetidas solicitudes de reunión, para tratar la situación de los trabajadores, de ahí esa amenaza de movilizaciones si no se fija dicha reunión. Canal cuenta con 3.190 trabajadores, de los que 105 pertenecen a la delegación de Cáceres, según datos de su informe de auditoría. A nivel nacional, la plantilla ha crecido un 11 por ciento en cinco años. El comité de empresa lamenta que en julio se pidiese esa reunión y que no se hayan atendido las fechas que se han ido sugiriendo por su parte. No han sido ni siquiera respondidas, critica. Este órgano se queja de haber recibido solo «medias tintas y palabras vacías de significado». Ese es el motivo de que hable de «falta de respeto y mala fe» por parte de Canal, que parece utilizar «una estrategia de dilatar más y más un proceso que debería haberse solucionado hace mucho tiempo si hubiera voluntad por parte de la empresa con sede en Madrid», explica. «Se solicita mantener una reunión entre las partes implicadas (dirección de la empresa, representación legal de los trabajadores y Ayuntamiento de Cáceres) en este lamentable escenario de ninguneo», concreta el comité en su nota informativa. «Se iniciarán acciones de protesta, paros, movilizaciones, etc», advierte el presidente del comité de empresa, José Antonio Carretero. Los trabajadores del servicio del ciclo integral del agua en Cáceres denuncian una situación de desigualdad con respecto a sus compañeros de Madrid.