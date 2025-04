Cálida despedida al párroco Ceferino Martín Calvarro en Cáceres

«Un hombre muy bueno y cercano», así definen sus colaboradores más estrechos al párroco Ceferino Martín Calvarro, exvicario general de la diócesis Coria- ... Cáceres durante casi tres décadas, quien fallecía este miércoles a los 88 años de edad. Su funeral ha tenido lugar este jueves en la concatedral de Santa María. Ha sido una despedida cálida en la que se han dado cita los tres obispos de la diócesis de la historia reciente, Ciriaco Benavente, Francisco Chaves Cerro y el actual mandatario, Jesús Pulido, quien ha oficiado la homilía. Al entierro ha acudido también el obispo de Malabo, Juan Nsue Edjang Mayé.

Martín Calvarro fue además máximo responsable de la Diócesis unos meses cuando esta permaneció en sede vacante antes de las llegada del obispo Francisco Cerro a finales de 2007, y sacerdote de la parroquia de San Juan, en la que se jubiló.

En la homilía, el obispo Jesús Pulido ha destacado el carácter amable del sacerdote, su lealtad a los obispos con los que ha trabajado y su espiritualidad. «El Ceferino mayor al que yo he conocido era místico y mistagogo, con una fe no solamente firme, sino con una fe a flor de piel, hasta el punto de sentirla como natural, no era postizo cuando hablaba del Evangelio. En privado y en las intervenciones que ha tenido en el consejo presbiterial, insistía simpre en lo mismo, en la necesidad del primer anuncio cristiano y en la centralidad del bautismo».

Ampliar (De izqda. a dcha.) Los obispos Ciriaco Benavente, Francisco Cerro y Jesús Pulido. HOY

«La diócesis de Coria-Cáceres está inmensamente agradecida al Señor por el legado de este sacerdote y le despedimos con todo nuestro cariño al que ha sido un sacerdote muy entregado y muy querido por todos», ha expresado el vicario general, Diego Zambrano.

Nacido en Robledillo de Gata en 1935 y criado en Descargamaría, Ceferino Martín Calvarro era uno de los curas más conocidos de Cáceres. Estudió en el seminario de Ciudad Rodrigo, pues su pueblo dependía eclesiásticamente entonces de la diócesis de esa ciudad salmantina. Después obtuvo la licenciatura en Filosofía y Filología Clásica por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Martín Calvarro nunca ocultó que le hubiera gustado llegar obispo y él mismo así lo dijo en una entrevista publicada en HOY con motivo de su jubilación en 2012. Que no ocurriera tampoco le generó insatisfacción y en todo momento se dedicó gustoso a las tareas que le fueron encomendando sus superiores.

Fue vicario general con tres obispos: Jesús Domínguez, Ciriaco Benavente y Francisco Cerro. En esa misma entrevista declaró que, de no haber sido cura, le hubiera gustado ser futbolista, porque se le daba bien de joven y era una de sus grandes afición fuera de las tareas propias de la iglesia, además de la pesca y la traducción de textos griegos.