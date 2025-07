María Naranjo, cantante y diseñadora: «En Cáceres, el tiempo se estira»

María Naranjo (Cáceres, 1979) celebra mañana su cumpleaños y también el aniversario de la canción que compuso el año pasado por estas fechas y acaba ... de lanzar: 'Senza il cuore'. Pero lo suyo con la música viene de muy atrás. Comenzó en el colegio de Prácticas de Cáceres, donde con 11 años montó con su compañero Álvaro el primer grupo y daban conciertos de versiones de Jean-Michel Jarre y Vangelis en colegios y fiestas. Desde entonces, no ha parado: en BUP hacía versiones de Oasis y Blur y el HOY le hizo las primeras entrevistas. Daba conciertos de Brit Pop por Extremadura. Estudiando Magisterio, conoce a Diego, montan Luxury 54, los contrata la discográfica madrileña Mushroom Pillow Music para sacar un EP de cinco canciones y se hace realidad un sueño: ser telonera de su grupo favorito, Ladytron. También fue teclista de Los Ganglios, un grupo de culto.

–¿Barcelona?

–En 2005, me voy a Barcelona a estudiar Diseño. Allí hice una canción con mi hermana Ana, Linda Mirada, que se llamaba 'Sola' y produje con ella su segundo álbum, 'Con mi tiempo y mi progreso', muy reconocido a nivel nacional. Antes de acabar los estudios superiores de Diseño, me llaman de una agencia y empiezo a trabajar con firmas como Seat, Pull & Bear, Bershka, Lacoste, Pepe Jeans… Después, trabajé con diversas agencias y en 2015 abrí Cut Up Studio con Kay Sebastián, centrado en lo audiovisual, el diseño, la animación, la motion graphic (textos animados, diseño de movimientos)… Antes habíamos hecho el primer videoclip en vaporwave (neones, referencias ochenteras, el espacio, el universo, chromas) en España y nos llamó un grupo alemán (Space Rangers) para hacerles uno también con vaporwave.

–¿El trabajo en el estudio?

–Trabajamos bastante para Seat a través de agencias. Muchos anuncios de las galletas Tosta Rica en la tele son nuestros. También trabajamos para Caixabank, farmacéuticas, Estrella Damm, Pepsico, Pan Sabadell, Lanjarón, TV3, Dorminatur (grageas para dormir que se anuncian en la tele con unas ovejitas), instituciones catalanas y extremeñas…

–¿Desde Cáceres?

–Efectivamente. El estudio lo teníamos en la avenida Gaudí, junto a la Sagrada Familia, pero el Covid nos cambió la vida y la zona de Sagrada Familia se complicó por el turismo. En 2022, Kay y yo decidimos venirnos a Cáceres, donde vive mi familia, y montamos aquí nuestro estudio.

–¿Clientes?

–Tenemos los mismos que teníamos en Cataluña y hemos ganado clientes en Barcelona y en Extremadura. A través de un directorio de empresas audiovisuales que hizo la Junta, nos llamaron desde la principal empresa de almendras de España, que está en Barcelona, para que les hiciéramos dos vídeos. También hemos trabajado para la Diputación de Cáceres en Fitur y para empresas y agencias extremeñas.

–¿El cambio?

–En Cáceres, el tiempo se estira de una forma que es imposible en una gran ciudad. Da mucho de sí. Te levantas a las siete y la de cosas que haces hasta que te acuestas a las doce. Gracias a esa tranquilidad he vuelto a la música. En Barcelona tenía una habitación para componer, pero no me ponía.

–¿'Senza il cuore', canción pegadiza, ochentera y divertida?

–En Cáceres he vuelto a sentir que tengo tiempo para grabar y no paro de componer. Antes de fin de año, sacaré el primer álbum con diez canciones y ya tengo canciones para el segundo. La canción 'Senza il cuore', que acabo de lanzar como presentación del álbum, surgió durante una comida en el restaurante oriental Big House de Cáceres. Al acabar, te regalan una galletita de la suerte. En la mía ponía: «Un bacio non é un bacio senza il cuore» (Un beso no es un beso si no se pone el corazón). Me fui a la playa con Kay. Cantábamos en el agua como dos adolescentes, salíamos, grababa lo que se nos había ocurrido y así hasta que nació 'Senza il cuore'.

–Su nombre artístico es Sabore Bicoro y en Instagram es @saboredicoro.

–Sabore Bicoro fue el título que Tino Casal le puso a la primera canción que compuso siendo un niño. Me gusta mucho Tino Casal por lo que significó para la música en los años 80. Fue innovador, creativo, muy meticuloso con las producciones.

–¿Echan de menos Barcelona?

–Ahora vamos de vacaciones allí y nos gusta lo que antes detestábamos, pero a los diez días, estamos deseando volver al placer de la tranquilidad.