Cáceres renueva por dos años el distintivo de destino turístico inteligente

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

La ciudad de Cáceres ha renovado su distintivo de Destino Turístico Inteligente promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, tras superar favorablemente el proceso de revisión del diagnóstico que evalúa la gestión turística basada en el modelo DTI.

El programa Destino Turístico Inteligente tiene como objetivo mejorar la competitividad de los destinos y la calidad de vida de sus residentes, actuando sobre cinco ámbitos clave: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad. Se trata de un modelo basado en el diagnóstico y la monitorización continua, que permite adaptar la gestión turística a los desafíos presentes y futuros del sector.

Esta renovación tiene una validez de dos años e implica la actualización de objetivos y estrategias, así como la adaptación a nuevos retos y oportunidades, reforzando la mejora continua del destino a través de los cinco ejes que conforman el modelo DTI.

Cáceres forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde febrero de 2019, consolidando así su apuesta por la transformación turística mediante la implantación de esta metodología, informó el Consistorio cacereño en nota de prensa.

