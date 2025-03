Cáceres se reivindica como capital cultural en la Noche del Patrimonio

Sentarse en el salón de plenos del Ayuntamiento y meterse en la piel de un concejal (o del alcalde) por un instante. Recorrer los grandes ... salones palaciegos de los Golfines de Abajo y viajar directamente a otra época. O visitar los restos romanos que custodia el Palacio de Mayoralgo en la Plaza de Santa María de Cáceres. Y, además, todo gratis.

Sobraban los motivos para lanzarse esta sábado, al caer la tarde, a la calle y disfrutar de una nueva edición de la Noche del Patrimonio, una iniciativa celebrada de manera simultánea en las 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una treintena de espacios, principalmente situados en el casco histórico cacereño, abrieron sus puertas con acceso libre desde las ocho y media de la tarde hasta cerca de las doce de la noche. Las entrada y salidas a torres, palacios e iglesias se vieron complementadas, además, con actuaciones y espectáculos de diferente formato en las plazas.

Así ha sido la Noche del Patrimonio en CáceresVer 37 fotos El Museo Helga de Alvear acogió una sesión con dj en su patio exterior. JORGE REY

El público respondió y, en algunos casos, hubo que esperar largas colas para acceder al punto de interés seleccionado. Fue el caso de los Golfines de Abajo o la Torre de Bujaco. Aquí, junto al Arco de la Estrella, aguardaba paciente Alejandro Villalobos, originario de Chile. «Me parece maravilloso llegar a una ciudad que reconoce su patrimonio y da la oportunidad a la ciudadanía para visitar todos los espacios culturales », admitía. «En Chile lo hacemos en el mes de mayo. Se abren todos los museos gratis imitando a las ciudades europeas», agregaba.

No muy lejos de aquí, en la Plaza de Santa María, Raquel Santibáñez y su familia optó por iniciar el recorrido en el Palacio de Mayoralgo. Es cacereña. «Nunca hemos visitado este palacio y me llama la atención. Muchas veces queremos viajar para conocer otros sitios, pero no somos conscientes de la maravilla que tenemos aquí», apuntaba.

Un total de 112 voluntarios, enfundados en camisetas blancas, fueron los encargados de informar y resolver las dudas de los participantes. Antes, todos se hicieron una foto de familia en las escalinatas del Ayuntamiento y escucharon las palabras que les dirigió el alcalde, Rafael Mateos.

Ampliar La música en directo tuvo mucho protagonismo durante la jornada. JORGE REY

«Va a ser una noche en la que la cultura y el patrimonio van a ser los protagonistas», dijo el primer edil, al tiempo que recordó que Cáceres aspira a lograr el título de Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un reto que se resistió en 2016. «En noches como esta vamos a demostrar que esa apuesta que hacemos desde el Ayuntamiento de Cáceres, desde la ciudad, es una apuesta seria y una apuesta real. Vamos a demostrar que Cáceres es cultura, que en Cáceres no solo tenemos un patrimonio histórico y artístico espectacular, sino que en Cáceres el arte, la música y la danza ocupan todos los espacios de nuestra ciudad», dijo Mateos al tiempo que deseó que la cultura sea la protagonista los 365 días del año.

La guinda de la programación fue la actuación ofrecida por la Orquesta de Extremadura bajo el título 'Concierto por Cáceres' en la Plaza Mayor. Contó con Miguel Morán como director invitado.