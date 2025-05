Cáceres recurre a Conyser para abrir sus piscinas y descarta municipalizar el servicio

Manuel M. Núñez Cáceres Martes, 6 de mayo 2025, 13:42 Comenta Compartir

«Sí, sin ninguna duda, las piscinas van a abrir con absoluta normalidad». Es la respuesta que da el alcalde, Rafael Mateos, ante el problema con el que se ha encontrado el Ayuntamiento al haberse declarado desierto el concurso público convocado para la gestión de las instalaciones municipales.

Ninguna empresa ha presentado oferta y esa situación ha generado incertidumbre entre los usuarios cuando falta apenas un mes para el inicio de la temporada. De hecho, según el pliego de condiciones técnicas una de esas dotaciones, la del complejo deportivo Ramos Guija, en Cáceres el Viejo, debe estar operativa el 1 de junio, como ya informó HOY. Mateos avanza que se ha llegado a un acuerdo con Conyser para que prolongue la cobertura de las piscinas. Son seis espacios: Aldea Moret, Rincón de Ballesteros, San Jorge, Cáceres el Viejo, Parque del Príncipe y Valdesalor. «Nosotros llevamos ya varios días trabajando, vamos a hacer una prórroga del contrato actual», corrobora Mateos. El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ya aclaró el pasado lunes que técnicamente se va a una «continuación del servicio» por interés público y tal y como recoge la normativa en vigor. El propio responsable de área ya descartó por anticipado que pese a que el concurso se declaró desierto pudiese haber algún riesgo de que los cacereños se quedasen sin piscinas este verano.

Rafael Mateos adelanta que «ya se han visitado las instalaciones con la empresa que hasta ahora gestionaba las piscinas para firmar y poder rubricar esa prórroga». Añade que «se está trabajando ya en la campaña de verano del 2025 para que las piscinas abran con absoluta normalidad como ha sido hasta ahora».

«No, desde luego que no», responde el alcalde sobre la posibilidad de municipalizar el servicio y pregunta por qué no lo hizo el PSOE cuando gobernó

Sobre este asunto, el grupo municipal socialista ha pedido en las últimas horas una municipalización del servicio. La «inacción» del alcalde pone en peligro el servicio ya que en el mes de junio se abren estos recintos y no da tiempo a adjudicarlo de nuevo, recuerda el edil del PSOE, Andrés Licerán.

Preocupación

«Estamos muy preocupados por la situación que se crea al haber quedado desierto el contrato, y que a estas alturas estemos sin empresa que quiera gestionar este servicio», refrenda el concejal socialista. Pone este asunto como ejemplo de los problemas para gestionar el Ayuntamiento que está teniendo el Ejecutivo del PP. De hecho, el PSOE ha pedido municipalizar el servicio, es decir, que sea el propio Consistorio el que lo asuma. Ha encontrado respuesta de propio alcalde, que descarta por completo esa opción.

«No, desde luego que no», ha señalado Mateos sobre la posibilidad de que las piscinas se municipalicen. «Me sorprenden los bandazos que da el Partido Socialista en la ciudad de Cáceres. Ha estado gobernando esta ciudad en los últimos cuatro años y ha tenido la posibilidad de llevar a cabo esa medida, pero no lo hizo y lo propone ahora. Lo que pone en manifiesto es el absoluto desconocimiento y la pérdida de rumbo que tiene en el Ayuntamiento. El PSOE no conoce la ciudad y no está capacitado para gestionarla», afirma.