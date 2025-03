El Ayuntamiento de Cáceres ofrece terrenos urbanos a cambio de 55 hectáreas de suelo industrial

El Ayuntamiento de Cáceres ofrece terrenos urbanos de su propiedad para obtener 55 hectáreas de suelo industrial y poder desarrollarlo para ofrecérselo a las ... empresas. Lo hará mediante el sistema de permutas con sus propietarios, tal y como recoge un informe de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano que ha pasado esta mañana por la Junta de Gobierno. El Consistorio pretende dar así cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos de este mandado y que debe permitir la llegada de nuevos proyectos empresariales a la ciudad una vez que se consiga el terreno y, sobre todo, se desarrolle con la ayuda de la Junta de Extremadura.

Se trata de lograr la disponibilidad de los terrenos en las inmediaciones del polígono de Las Capellanías, para lo que se plantea a los propietarios una permuta por suelo público. No será una operación conjunta sino que se tendrá que negociar con cada particular o empresa e ir expediente por expediente, admite Ángel Orgaz, concejal de Economía y portavoz del Ejecutivo de Rafael Mateos. La inversión total se estima en unos cinco millones de euros. El Consistorio ofrecerá terrenos en zonas como Mejostilla, casa Plata, Vistahermosa, Residencial Universidad, Junquillo o Montesol, entre otros puntos de la capital cacereña.

«Supone un importante avance para la ciudad. El informe de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano plantea la permuta de parcelas para adquirir suelo industrial. Ahora se analizan las parcelas que tiene el Ayuntamiento», resalta Orgaz, que considera este método el más ventajoso para la administración al no implicar costes económicos a la vez que facilitaría la construcción de viviendas en esos terrenos que pasan a disposición de los promotores. Las permutas se harán de forma individualizada tras la valoración económica correspondiente. «Es una de las mejores opciones para obtener suelo industrial y que se puedan instalar nuevas empresas. Al permutarse por parcelas urbanizadas impulsamos la construcción de viviendas en Cáceres. Es una muy buena noticia», resume Orgaz.

El edil de Economía asume, no obstante, que no será un proceso que se pueda ejecutar de manera inminente ya que se debe llegara a cuerdos con los duelos de los terrenos afectados. En el caso de que los mismos requieran el pago con dinero y no con suelo para el Ayuntamiento se abriría una nueva vía, lo que puede obligarle a asumir un coste que hoy por hoy no está programado. Por ello, no se descarta que las cuentas municipales de 2025 que se quieren anunciar la próxima semana incluyan una partida para garantizar la disponibilidad de ese futuro suelo industrial.

El pasado mes de abril el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ya anunció que se iba a adquirir suelo industrial para ponerlo a disposición de la Junta de Extremadura y que la propia administración regional lo desarrollase a través de Avante. Tras una reunión con el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, y el director General de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, para abordar el problema de la falta de suelo industrial en la ciudad, se habló de «desbloquear esa situación histórica». Entonces se anunció la cifra de 100 hectáreas.

También avanzó el regidor que Las Capellanías era el principal polo industrial de la ciudad y esa sería la zona principal para poner a disposición de las empresas ese suelo.

El expediente de la mina, abierto

Por otra parte, también en la Junta de Gobierno de este viernes se ha dado a conocer un informe del responsable del área jurídica de Urbanismo que avala la puesta a disposición de varios colectivos de la documentación relativa al proyecto minero de Valdeflores. Ecologistas en Acción, Salvemos la Montaña y la Asociación de Vecinos Sierra de la Mosca tendrán acceso completo al expediente como partes interesadas y podrán conocer los informes y actas relativas a las distintas comisiones municipales, con toda la información de la que disponga sobre el proyecto de Infinity Lithium el propio Consistorio.

El Ayuntamiento les otorga a estos colectivos la condición de «interesados en el procedimiento». Podrán consultar no solo los informes técnicos definitivos sino también las consultas preliminares que se hayan efectuado. «Serán parte legítima de este procedimiento y podrán formar parte del mismo en todas sus fases. Y se pone a su disposición la totalidad de la documentación», remarca Orgaz. De esa forma, ha insistido, no solo van a tener acceso a lo que jurídicamente se considera el propio expediente sino también consultas, trabajos previos y actas de las reuniones. «Queremos máxima transparencia, máxima información y máximas garantías», ha concluido el portavoz municipal.