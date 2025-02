Cáceres prepara cambios urbanísticos para permitir macroplantas fotovoltaicas en suelo protegido

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 12 de abril 2023, 13:49 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha resaltado esta mañana que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por un tipo de desarrollo económico basado en la ... instalación de macroplantas fotovoltaicas. Cree además que estás pueden ir perfectamente en suelo protegido no urbanizable, ya que el hecho de que un terreno tenga algún tipo de protección ambiental no significa, opina, que no se pueda intervenir en él para generar empleo y actividad económica. «No comparto un ecologismo que solo piensa en cómo está el patio de mi casa», ha reseñado.

Estas valoraciones surgen tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ratifica otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al anular la modificación del plan de urbanismo (Plan General Municipal) de Cáceres en el apartado que alude a la instalación de grandes plantas solares en la zona protegida de los Llanos, suelo no urbanizable (SNUP). Sobre la resolución del Supremo, Salaya ha apuntado que «es una mala noticia para el Ayuntamiento de Cáceres y muchos ayuntamientos» porque la sentencia interpreta de forma distinta las competencias urbanísticas de los municipios. «Pero más allá de eso, lo que estamos viendo desde ayer a mediodía es en una nueva propuesta y llamando a muchas empresas interesadas en invertir en nuestra ciudad para garantizarles que vamos a solucionar esto», resume. Puerta abierta Lo que se propone el Ayuntamiento es abordar una nueva modificación del PGM con especial atención a las indicaciones que se extraen de la resolución judicial y en la que el alcalde opina que hay una «puerta abierta» a acometer cambios siempre que estos se razones de forma adecuada y con un estudio de impacto ambiental «más complejo». «Indica que hay que hacer una evaluación de impacto ambiental más compleja y desarrollada de la que hicimos», admite. Salaya alude a «iniciar una nueva modificación del PGM que con mucho cuidado demuestre que las plantas fotovoltaicas están mejorando los datos de biodiversidad. Si se hacen bien, con medidas correctoras se mejora la biodiversidad». «Cáceres está en su derecho a desarrollarse económicamente», defiende el alcalde Incide el alcalde en que «Cáceres está en su derecho a desarrollarse económicamente» y generar empleo por esta vía, «haciendo las cosas de forma razonable». «No comparto un ecologismo que solo piensa en como está el patio de mi casa. Vivimos una emergencia climática y necesitamos generar energías limpias», añade. «La herramienta que tenemos son las plantas fotovoltaicas. Vamos a cambiar el PGM y vamos a abordar una medida que sea realista y funcione bien con las indicaciones del Supremo y queremos dar garantías para seguir creciendo económicamente», afirma Luis Salaya. El Consistorio ya valora el procedimiento que seguirá aunque «la idea es seguir planteando que se construyan plantas». «Aquí se tiene que poder vivir y generar actividad económica. No puede ser que una protección del medio ambiente mal entendida condene a una ciudad como esta al paro y una mala situación económica», remata. Salaya además se queja de que cualquier tipo de protección implique una merma de posibilidades. «El planteamiento de algunas organizaciones ambientales es que todo lo que tienen alguna protección es poco menos que un parque natural y no es así. Si hay una protección pero los elementos que garantizan esa protección se pueden mantener o mejorar con plantas fotovoltaicas, se puede hacer», prosigue. Hay medidas compensatorias y esas son las que sugiere el Ayuntamiento que se aborden. Junta de Extremadura A su vez, sobre la posibilidad de que las plantas se ubiquen en suelo no urbanizable no protegido, Salaya recuerda que este es escaso debido a planteamientos anteriores. Por su parte, la Junta de Extremadura defiende que las fotovoltaicas están ayudando a combatir el cambio climático y ha aludido, a través de su portavoz, Juan Antopnio Álvarez, que este asunto abordado tras la sentencia del Supremo, ante el que la administración regional también recurrió, «es un asunto puro y duro de competencia municipal del Ayuntamiento de Cáceres», recoge Europa Press. La Junta ayudará a que se instalen plantas en la ciudad dentro de la legalidad y lo que establezca el PGM.

