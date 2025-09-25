HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cáceres ofrece mañana visitas guiadas gratuitas y monumentos abiertos

El Ayuntamiento firma hoy un acuerdo con el Clúster de Turismo para impulsar Cácares Convention Bureau y atraer congresos

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres celebra este viernes, 26 de septiembre, el Día Mundial del Turismo con la apertura al público ... de manera gratuita de los centros turísticos municipales. Concretamente se podrá acceder gratis al Conjunto Patrimonial y Arqueológico de Bujaco, Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. También se programará una visita guiada a la parte antigua que tendrá lugar este sábado, con punto de salida en la puerta principal de Ayuntamiento, en la plaza Mayor, a las 10.00 horas.

