Cáceres ofrece mañana visitas guiadas gratuitas y monumentos abiertos

La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres celebra este viernes, 26 de septiembre, el Día Mundial del Turismo con la apertura al público ... de manera gratuita de los centros turísticos municipales. Concretamente se podrá acceder gratis al Conjunto Patrimonial y Arqueológico de Bujaco, Área Arqueológica del Baluarte de los Pozos y Centro de Divulgación de la Semana Santa Cacereña, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. También se programará una visita guiada a la parte antigua que tendrá lugar este sábado, con punto de salida en la puerta principal de Ayuntamiento, en la plaza Mayor, a las 10.00 horas.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha animado a los ciudadanos a celebrar este Día Mundial del Turismo participando en las actividades programadas. «Organizamos una jornada de puertas abiertas de nuestros centros turísticos para que quienes aún no los hayan visitado disfruten del maravilloso conjunto arqueológico con el que cuenta nuestra ciudad, Patrimonio de la Humanidad», ha explicado.

«Sin duda es un lujo vivir en Cáceres y poder disfrutar de nuestra imponente Ciudad Monumental cualquier día del año. Además, con estas acciones, este 26 de septiembre, queremos poner de relieve que el turismo es uno de los motores económicos de Cáceres», ha dicho Orgaz.

Previo a esta celebración, el alcalde, Rafael Mateos, firmará hoy un convenio con el Clúster de Turismo de Extremadura, para impulsar y potenciar Cáceres Convention Bureau, que se encargará de promocionar la ciudad a través del turismo de congresos. La firma tendrá lugar a las 9.45 horas, en el Hotel Extremadura.