Cáceres lanza un proyecto para acondicionar y abrir al público la Cueva del Conejar

El Ayuntamiento ha reservado una primera partida para la apertura y acondicionamiento de la Cueva del Conejar. Lo hace dentro del proyecto para la recuperación del entorno de Maltravieso ... y que dispone de unos cuatro millones de euros de fondos europeos a través de 'Cáceres 2025, capital de las culturas y del turismo verde urbano'. La iniciativa consiste en adecuar la zona de la cueva, instalar paneles, mejorar la accesibilidad e incluso habilitar visitas organizadas de forma que esta cavidad, fechada entre el Paleolítico y el Neolítico, se pueda ir integrando de forma progresiva en la oferta de la ciudad a sus visitantes.

Para ello se prepara una primera licitación que contempla una inversión de unos 113.000 euros, según el dato aportado por el concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, que recuerda que la cueva «es en realidad un abrigo» y de escasa profundidad, lo que también limita cualquier actuación. El inconveniente es que está alejada de los tradicionales circuitos turísticos. La comparativa que utiliza Bello es la de la cisterna de San Roque o Fuente Concejo, recuperadas con modestas acciones llevadas a cabo en los últimos años.

Empleo

El anuncio lo ha hecho el alcalde, Luis Salaya, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los miembros de su equipo de Gobierno para hacer balance del año 2022 y repasar los principales proyectos que la ciudad afronta en 2023. «En las próximas semanas se abrirá la licitación de los trabajos de acondicionamiento para las visitas a la Cueva del Conejar y los pliegos de contratación de edificio y musealización de la Neocueva de Maltravieso».

«La idea es abrir la Cueva del Conejar, hacerla visitable», refrendó el regidor en una intervención de 26 minutos en la que hizo un repaso de gestión y puso la mirada en dos aspectos, que según él, demuestran que el camino emprendido es el correcto. Se fija Salaya en los datos de empleo y turismo. Sobre el primero insistió en que hay que remontarse a 2008 para encontrar unas cifras similares.

Cáceres, adelanta, tiene 1.295 desempleados menos que antes de la pandemia. Ahora son 6.846 personas las demandantes de empleo. El alcalde defiende que los jóvenes están encontrando trabajo en la capital cacereña, como lo demostraría, añade, que hay 678 desempleados menos que en mayo de 2019 en la franja de edad por debajo de los 35 años. También compara la situación de Cáceres con la de otras ciudades extremeñas.

Salaya compara el desempleo en Cáceres, un 15,5 por ciento, con el de Mérida, 17,4, y Badajoz, 18,5, para visibilizar que la ciudad está en una «tendencia consolidada»

Mientras Cáceres, señala Salaya, firma un desempleo del 15,5 por ciento, Badajoz supera el 18,5 por ciento y Mérida el 17,4. «Hemos evitado caer en el triunfalismo, pero los datos inciden en que se trata ya de una tendencia consolidada», vino a decir.

Del turismo alude no solo a las cifras de visitantes sino también a la mejora de la rentabilidad. Ello ha supuesto que se haya elevado al 20,5 por ciento, según datos de Exceltur, recuerda el regidor.

«Tenemos mejores datos del turismo que antes de la pandemia y una rentabilidad en el sector mucho más alta», zanjó el alcalde en el transcurso de su intervención. También ha hecho alusión a los «agoreros» en relación al grado de ejecución de los proyectos sufragados con fondos europeos. Esa es una de las críticas en las que ha insistido la oposición, y más concretamente el PP.

Los números que ha aportado son que Cáceres ha logrado el 80 por ciento de los proyectos a los que ha acudido para pedir financiación, con «más de 16 millones en marcha», mientras que sobre la estrategia de desarrollo urbano Edusi menciona un 59,52 por ciento en licitación o ejecución. «Vamos bien con la ejecución pese a los agoreros», reseña.

Pese a esa mención, el alcalde ha destacado el papel de consenso en el que ha transcurrido el mandato, con una oposición constructiva y que ha permitido sacar adelante las iniciativas. Ha refrendado que va a seguir pidiendo su apoyo al PP, aunque es consciente de que la cercanía de las elecciones limita las acciones y serán más difíciles los acuerdos. Ha reconocido que este espíritu de colaboración contrasta con la crispación que se ve en otros ayuntamientos.

Sobre los proyectos que vienen, en su alocución inicial no ha hecho referencia al complejo budista, aunque sí lo ha explicado posteriormente en el turno de preguntas. Cree que una vez superado el trámite ambienta sobre Arropez en la junta rectora, se da un primer paso decisivo para que pueda instalarse la estatua, la iniciativa inicial de lo que vendrá después. Las obras pueden ser realidad en 2023.

También será así, ha insistido, con el Centro Iberico de Investigación en Almacenamiento Energético, con más de 70 empleos ofertados y una partida inicial de 22,5 millones. Además, espera que ocurra algo similar con CC Green y ha recordado avances con la segunda fase del hospital, la ronda sureste en su segundo tramo, la rehabilitación para nuevos usos del hospital provincial o los centros comerciales como Way o La Calera. El primero empezó las obras de urbanización, el segundo debía estar concluido ya y, tras un amago de comienzo en verano, sigue parado, no obstante. No ha citado la situación de bloqueo que sufre otro de los proyectos comerciales después de casi seis años, el parque de medianas de Bogaris junto a la avenida del Ferrocarril.

Cáceres promoverá su marca como ciudad de festivales y congresos en 2023, ha avanzado, y activará las obras de la tercera fase de la muralla y el proyecto del nuevo mirador de San Marquino. Sobre la oferta cultural también ha citado la actuación municipal con una oferta propia de unas 100 propuestas al mes y sin depender de organizaciones privadas o asociaciones. «Esto es algo que antes pasaba en el Ayuntamiento», ha concluido.