«Cáceres juega en otra liga con la apertura del Museo Helga de Alvear»

Acostumbrada a figurar en el vagón de cola de muchas listas Cáceres se llevó la semana pasada un alegrón al aparecer en el décimo puesto en el ranking de las ciudades españolas con mayor calidad e innovación de su oferta cultural en 2021, un listado que elabora el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que dirige Alberto Fesser, hermano del conocido periodista Guillermo Fesser y de Javier, el cineasta. Este gestor cultural disecciona el panorama escénico y expositivo de un país, que, insiste, tiene diversidad suficiente como para que no nos fijemos solo en las cosas que pasan en la capital.

–Cáceres se ha colocado de golpe en el puesto número 10 de ese ranking y ha ascendido 14 puestos. ¿A qué se puede atribuir?

–Desde 2009 que elaboramos este observatorio hemos visto dos fenómenos que se repiten. Uno es el efecto arrastre, es decir, que una cosa potente pone en el mapa a la ciudad en que sucede y el otro es el efecto novedad, lo nuevo tiene premio. Lo que ha pasado en Cáceres es que se han visto muchas noticias sobre el Museo Helga de Alvear, lo que hace que muchos expertos lo elijan a la hora de votar. El Helga ha hecho que Cáceres juegue en otra liga. La ciudad ahora tiene muchos atractivos, una parte es la patrimonial y la monumental, que es maravillosa, pero ofrece también el arte contemporáneo, son aspectos que se complementan. Esta colección de Helga es algo buenísimo para Cáceres, suma.

–¿Cómo se elabora este ranking?

–No es nuestra opinión, es la información que resulta de un panel de expertos al que pasamos un cuestionario, que no es el gran público, no es una muestra de la población. Son profesionales del mundo del libro, del mundo del arte, del cine, del teatro, algunos son autores, otros son productores, empresarios y críticos de toda España. La base de datos es de algo más de 1.000 personas, esta vez hemos recogido la contestación de 358. A ellos les preguntamos qué ciudades de España han destacado más por su oferta cultural. Es una percepción, porque ninguno conoce al detalle lo que ha pasado en cultura en todas las ciudades de España.

–¿Son habituales subidas tan rápidas como la de Cáceres?

–Viendo los gráficos a lo largo de los años un movimiento tan brusco no sé si es normal, pero si lo ves poco a poco, año a año, algunos van subiendo y otros bajando, lo cual es síntoma de que algo está pasando para bien o para mal. Hay dos ciudades como son Málaga y Valencia que si ves hace 10 o 12 años estaban muy abajo y de repente se han encaramado al tercer lugar. En algunas se nota el declive, algo habrán hecho también, por algo será.

Cola de león

–Es sorprendente que Cáceres, con solo 95.000 habitantes, figure en ese top 10 con localidades grandes. No es fácil destacar fuera en la periferia.

–Si se hace un proyecto en una gran ciudad, en Madrid o Barcelona, tienen muchas más posibilidades de que te lo cubran los medios que si lo haces en un sitio pequeño, eso es injusto, pero es la realidad. Pero sin embargo hay muchos ejemplos de cosas que están en sitios pequeños y que funcionan muy bien y que son muy reconocidas, y eso significa que cualquier lugar por pequeño que sea puede encontrar en la cultura un arma estratégica de futuro. Ninguna población puede decir: «la cultura no es para mí porque no tengo el tamaño», lo que tienes es que encontrar tu oferta cultural. Siempre se cuelan cosas más pequeñitas y en sitios más pequeñitos, pero es que este año específicamente hemos preguntado por el mundo rural y han entrado el Vostell y el festival Magusto. Es para esto para lo que queríamos hace este observatorio. Para decir que el Museo del Prado o el Reina Sofía son lo mejor de España no, ellos no nos necesitan, pero sí otros museos y otros festivales que necesitan esta difusión y este reconocimiento.

–¿Genera un pique entre ciudades este listado?

–No es un ranking que fomente la competitividad, sino que sirve para saber todo lo que hay en España. Me gustaría cogerme un año sabático para hacerme la vuelta cultural a España y conocer todos esos museos, esos teatros y todas esas cosas que los profesionales dicen que son lo mejorcito. Reivindicamos la calidad que hay en toda España.

–¿Ha venido a Cáceres y al Helga de Alvear?

–Claro, me encanta Cáceres, lo conocí de estudiante cuando tenía 17 años y he vuelto unas cuantas veces. Hacía muchos años que no iba, y cuando se inauguró el Museo Helga de Alvear me cogí mi coche y me fui a Cáceres a verlo. Un día de agosto que hacía 43 grados no se me ocurrió otra cosa porque lo quería ver. Si para alguien más como yo es una disculpa para conocer Cáceres es bueno para la ciudad, porque le dará un turismo de calidad.