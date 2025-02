Cáceres estrena su Escuela de Talento

En esta escuela suena música suave de fondo durante la clase, a la que quizás convendría llamar de otra manera. Dice el profesor a sus ... alumnos: «Puedes identificar proyectos en cualquier situación si tienes el oído entrenado para ello: leyendo el periódico, escuchando la radio, viendo la televisión, mientras estás de botellón o tomando unas cañas con los amigos». Le escuchan veinteañeros, o ni eso, que están empezando su camino universitario, también trabajadores de distintas ramas, y desempleados... Esto es la Escuela de Desarrollo del Talento de la Diputación de Cáceres, una experiencia pionera en la provincia –no en la región, porque la Diputación de Badajoz lleva dos ediciones– que intenta ayudar a gente inquieta a detectar su talento, entrenarlo y sacarle partido.

«Hacemos dinámicas, presentaciones, conversaciones, ejercicios para reflexionar...», explica Fernando Barrena, director de la Escuela. Él es ingeniero de Telecomunicación y cofundador de Emprendedorex, consultora especializada en liderazgo, emprendimiento y desarrollo de organizaciones que presta asistencia técnica en este proyecto de la FEUP (Federación Española de Universidades Populares) y la Diputación Provincial de Cáceres.

Si aquí hubiera asignaturas, que no las hay, serían algo así como 'Cómo descubrir posibilidades y convertirlas en oportunidades', 'Cómo aprender a generar ideas y definir un proyecto', o 'Cómo diseñar un proyecto'. Porque la tarea final que han de completar los alumnos es precisamente esa, elaborar un proyecto. El mejor recibirá mil euros de premio.

En esta Escuela no hay clases presenciales diarias, sino una a la semana durante dos meses, impartidas en el Centro de Estudios Internacionales Rosario Cordero, en Casa Pereros, un edificio en el casco antiguo de Cáceres rehabilitado hace dos años. Aquí viven jóvenes de la provincia que estudian en la capital. Como Lucía Lourdes García, 19 años, de Madrigal de la Vera y alumna de Turismo. «Me apunté por curiosidad, y me está ayudando a descubrir un talento que no sabía que tenía, y que es la capacidad para comunicar», cuenta la joven, que también se maneja bien con los idiomas y que le da vueltas a su proyecto, que será crear una cadena hotelera en la que todo sea extremeño.

Hay otros once universitarios alojados en el CEI Rosario Cordero que son alumnos de esta Escuela. Estar en ella les ayuda a renovar plaza de alojamiento para el próximo curso. Marta García, por ejemplo. Tiene 20 años, es de Miajadas y estudia Educación Infantil. «Me apunté un poco a ciegas y me está sirviendo para reforzar mi talento, que es ayudar a las personas, sobre todo a los niños», cuenta la joven.

A su lado, Jimena Fernández, 18 años, de Navalmoral de la Mata y alumna de Estudios Ingleses, apunta que la experiencia la está valiendo sobre todo para socializar. Su proyecto es un libro de recetas de los abuelos que viven en geriátricos, con innovaciones como un código qr con un vídeo tutorial y otro que lleve a Spotify.

«Yo no he encontrado mi talento, pero espero encontrarlo», confía Andrea Rodríguez, 17 años, de Navalmoral de la Mata y alumna de ADE y Turismo. «Mi proyecto –cuenta– es desarrollar una organización solidaria que ayude a la integración social de personas desfavorecidas a través del deporte, sobre todo el fútbol».

El panel de expertos

El baloncesto es el deporte de Manu Corraliza, técnico del programa Conectadas, de AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura). «Me recomendaron la Escuela de Talento y me pareció una oportunidad, sobre todo por su panel de expertos», explica Corraliza, que destaca «el dinamismo de las sesiones, el trabajo en grupo».

Su compañera de trabajo Pilar Mostazo también es alumna aquí. «Me atrajo –apunta ella– poder descubrir algo más sobre mí, y las sesiones me gustan, te hacen pensar, creo que me pueden ayudar a aprender». Otro de los adultos del grupo es José Manuel Rayo, empleado en el Espacio Digitalex (antes llamados centros del conocimiento) del barrio cacereño de Aldea Moret. «Todo lo que suene a talento nos llama la atención –reflexiona Rayo–, y creo que estas sesiones tan dinámicas nos pueden ayudar a descubrir y desarrollar el que cada uno tenemos».

Los expertos que menciona Corraliza son los que apoyan la iniciativa y han dado o darán charlas. Entre ellos, el periodista y sociólogo Manuel Campo Vidal, el periodista extremeño Urbano García (director de Innovación Digital de RTVE) o Marcela Paredes, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá.

El objetivo final

«El objetivo final de la Escuela es mejorar la empleabilidad en la provincia, y hacerlo contribuyendo a formar nuevos perfiles mediante una metodología innovadora», resume Ana Jiménez, jefa de la sección de Empleo y Emprendimiento del servicio de Promoción económica y Políticas activas de empleo de la Diputación, creado esta legislatura.

Tanto al hablar de este nuevo servicio como de la Escuela de Talento, aparecen como telón de fondo proyectos empresariales ambiciosos como los de Envision en Navalmoral de la Mata con su gigafactoría de baterías de litio o la fábrica de diamantes de Diamond Foundry en Trujillo.

La Agencia de Empleo, el Plan de Formación, muy enfocada a la innovación y a campos como la robótica o la domótica, y el Plan de relevo empresarial con la Cámara de Comercio son los tres pilares de las políticas de la Diputación en materia de empleo y promoción económica. Y en este contexto, al que hay que sumar la meta de frenar la despoblación, se enmarca la Escuela de Desarrollo del Talento, que antes de su fase presencial ha tenidos dos actuaciones previas.

Una fue la Escuela virtual, a través de una web, y la otra la Escuela territorial, que consistió en presentaciones en los centros Circular-FAB de la Diputación en Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas y Moraleja.

La fase presencial del proyecto empezó hace un mes y acabará en diciembre. Entre presentaciones, conversaciones, reflexión y risas, los alumnos escudriñan en torno al talento. «Capacidad de entender», dice la Academia en su primera acepción, aunque para este caso, quizás atine más la segunda: «Capacidad para el desempeño de algo». Se descubre, se entrena y se conecta con la sociedad, plantea una de las presentaciones de Fernando Barrena. Luego, él la va completando en charla distendida con sus alumnos. «De muchas ideas –plantea el profesor durante la sesión–, puede salir una buena».