Cáceres encara su cuarto presupuesto consecutivo fuera de plazo o rechazado

Cáceres cumplió ayer cuatro años, tres meses y 18 días desde que aprobó sus últimos presupuestos en tiempo y forma. Fue en 2017. Un 27 ... de noviembre, aún con el PP en el Gobierno, salieron adelante las cuentas diseñadas por el Consistorio para el ejercicio de 2018. Los votos de Ciudadanos fueron entonces decisivos, como ahora lo son los de Unidas Podemos (UP). Desde entonces, casi 1.600 días, la ciudad no ha vuelto a contar con un presupuesto aprobado sin que hubiese ya empezado el año en el que se debía aplicar. Tampoco ocurrirá en este 2022.

El PSOE se ha encontrado con un imprevisto. El toque de atención de su socio natural por incumplimientos que no quiere seguir soportando y que empiezan a soliviantar a sus bases. «Hemos mantenido un perfil bajo en los medios, pero hasta aquí». Fue lo que vino a decir el jueves la portavoz, Consolación López. Exige avances concretos en materias como vivienda y movilidad. Sin los tres votos de UP no salen las cuentas. Las dos partes siguen negociando y se han emplazado para el lunes.

Si Podemos no apoya, el solo voto de Teófilo Amores es insuficiente. Un acercamiento a los también no adscritos Alcántara y Díaz tampoco llega. El PP es la oposición pura y dura a un gobierno que considera agotado desde el primer momento. Queda Ciudadanos y ya ha habido conversaciones, una primera ronda. No hay acuerdo. Y no parece probable que lo haya.

La relación «es fría y distante», asume su portavoz. Raquel Preciados se muestra escéptica. «Ellos prefieren a sus socios favoritos, Podemos y Amores. Están cómodos con ese apoyo incondicional».

Los antecedentes presupuestarios dejan de todo. En 2019, el PP creyó haber hecho los deberes a tiempo. El 25 de octubre de 2018 se aprobó el inició del proceso participativo reglamentario en una resolución de Alcaldía. El 20 de diciembre de ese año las cuentas llegaron a pleno. Por primera vez los populares fueron incapaces de sacar adelante su proyecto. «Cuando uno engaña a su socio, se cierra la puerta a futuras negociaciones», le espetó el entonces líder de Cs, Cayetano Polo, a la todavía alcaldesa, Elena Nevado. En 2019 la ciudad se vio abocada a un presupuesto prorrogado, un escenario que ahora podría repetirse.

Año electoral

La diferencia es que aquel era año electoral y 2022 no lo es. Que Cs en su momento decidiese romper con el PP para soltar lastre y sentirse más libre en sus críticas formaba parte de la lógica electoralista. Ahora es más extraño, demasiado pronto. Sobre todo porque los concejales de UP insisten en que no se trata de ningún farol. Aseguran que van en serio.

«No pasa nada grave si Cáceres no tiene presupuesto. El propio Salaya se pasó muchos meses gobernando con el presupuesto de Elena Nevado», recordaba hace poco el edil de UP Ildefonso Calvo. En las filas moradas rememoran que el Gobierno central también tuvo que convivir con las cuentas que dejó Rajoy.

Los socialistas abrieron su primer presupuesto participativo el 3 de diciembre de 2019. Iban al límite y se confirmó porque no consiguieron convocar el pleno de las cuentas en el año natural. Lograron aprobar su primer presupuesto el 28 de febrero con UP, y Teófilo Amores, que meses antes había abandonado Vox.

Un año después, ya en plena pandemia, otro retraso. El proceso se inició el 22 de febrero. El pleno tardó aún tres meses. De nuevo Amores y UP fueron los apoyos. Una imagen que ahora en parte se difumina. «Compartimos el mismo modelo de ciudad pero no se están llevando los compromisos a la práctica», ha sentenciado Consolación López Balset, portavoz local de UP. No hay noticias, lamenta, del parque de viviendas, de la oficina municipal de atención, del plan de inversiones por barrios... Tampoco se cumple en movilidad. Siguen las conversaciones.

Sin gestos

Ciudadanos, el posible plan b del PSOE, no parece motivado. «No hemos visto ningún gesto del equipo de Gobierno. Otra cosa sería llevar a cabo alguna inversión que tenga Ciudadanos en su programa, pero no se ha dado», detalla Raquel Preciados.

Afirma la portavoz naranja que Cs se siente «muy alejado del proyecto de ciudad» del Ejecutivo y sus socios. Falta una segunda reunión, pero a día de hoy no es probable que los tres votos que le faltan a Luis Salaya vayan a llegar por ese flanco. El alcalde ya ha aclarado que confía en reconducir las conversaciones con UP.

Una prórroga no sería recomendable, según el Gobierno, ya que no permite habilitar de salida los mayores ingresos que se espera recaudar vía impuestos (IBI y rodaje). Las modificaciones presupuestarias ya se hacen ineludibles. En el mejor de los casos, la ciudad no dispondría de sus cuentas aprobadas hasta bien avanzado el segundo trimestre del año. En 2022, de nuevo fuera de plazo.