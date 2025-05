Cáceres, a dos ruedas en la Fiesta de la Bicicleta, pero no a diario 4.000 personas participan en una jornada en la que muchos reivindican más carriles y tolerancia con un medio de transporte sostenible

Ver, como este domingo, a casi 4.000 personas circulando por las calles de Cáceres a dos ruedas puede crear la falsa sensación que la ciudad apuesta por la movilidad sostenible y que es habitual que los cacereños usen la bici para sus desplazamientos cotidianos, pero no. «Yo solamente la cojo los fines de semana, el problema que tiene Cáceres es la orografía y luego no hay carriles bici, los pocos que hay están bastante mal», señalaba Abel Azabal en las proximidades del centro comercial Ruta de la Plata, organizador de la 44 Fiesta de la Bicicleta. Pese a todo, consideraba que siempre es buena idea organizar una actividad de este tipo «para concienciar» sobre el uso de este vehículo.

Uno de los formatos en el que mayoritariamente se ha participado en esta cita es en familia. Paz Pérez Castañeda había participado junto a su marido y sus dos hijos de 11 años. «Es una buena iniciativa estar por las calles del centro de Cáceres, que si no no puedes salir con esa libertad». Lanzaba también un mensaje «a los gobernantes», sobre la necesidad de allanar el camino para que la bici pueda ser un medio de transporte de todos los días. «A diario es complicado, nosotros con los niños si salimos lo hacemos por el campo, no nos arriesgamos, debería cada vez haber más trozos de carril bici».

Otro de los participantes, Luis García, es de Madrid y estaba en Cáceres visitando a sus familiares. «Somos cinco adultos y seis niños pequeñitos», presumía casco en ristre. «Yo suelo utilizar la bici, pero más por monte que por carretera, aquí en Cáceres he visto algún carril bici pero creo que se puede mejorar, hay que fomentar que no se utilice tanto el transporte privado».

Este particular y colorido peatón ha salido a las 10.00 de la mañana de la Plaza Mayor y por la calle Margallo ha llegado a Hernán Cortés, Cruz de los Caídos, Antonio Hurtado, avenida de Cervantes, avenida Dulcinea y estación de Renfe, desde la que se ha llegado hasta la calle Londres, donde está el centro comercial. Allí se ha llevado a cabo el tradicional sorteo de regalos de esta cita, que este año se organizaba bajo el lema 'Construyendo una ciudad sostenible' y tenía como embajadora a Tatiana Fernández, capitana del CP Cacereño Femenino. Según Rocío Pérez, la gerente del centro comercial, este año la participación había sido ligeramente inferior a la de otras ediciones, pero se había desarrollado sin problemas y, sobre todo, con un tiempo despejado, sin lluvias.