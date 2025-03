Cáceres vuelve a ser una ciudad de intrigas medievales y fantasía

Un joven eleva la voz desde la sala de la fundación Mercedes Calles, en la Plaza de San Jorge, en donde se desarrolla una mesa ... redonda con dos expertos en el mundo épico de 'Juego de Tronos' y de su precuela, 'La casa del dragón'. «¿Pero vosotros sois de los negros o de los verdes?», inquiere con su acento murciano. La pregunta, que nadie que no esté metido en este ajo temático entendería, genera un murmullo y un debate con dardos entre Jordi Maquiavelo y Dani Abades, dos importantes 'streamers' del universo fílmico de fantasía.

Cáceres celebra este sábado la segunda jornada de 'City of dragons', un encuentro que trata de sacar partido del paso de los rodajes de estas series de HBO por la ciudad. Es la segunda edición de una cita que arrancó en 2022 y que por primera vez se celebra íntegramente en el entorno de la ciudad monumental con un presupuesto que se ha incrementado notablemente y que alcanza los 40.000 euros.

Montaña Granados, de la empresa Insertus, es la maestra de ceremonias de esta cita, la que controla palmo a palmo que todo salga bien. «Este año tiene otro enfoque, hemos querido centrarnos no solo en la gente ultrafan y super seguidora de 'Juego de Tronos' y que el resto de la ciudad también lo disfrute», señalaba este sábado. «La idea es que aunque no sigas la serie totalmente puedas disfrutar de las actividades, puedas tirar con arco, participar en un scape room o hacer un mural», detalla esta experta en el mundo de las rutas temáticas y en el enfoque histórico del turismo.

En efecto, el programa esta cargado de propuestas que, de una forma o de otra, pueden llegar a atrapar a mucho público. En el Foro de los Balbos un taller de tiro con arco permitía al público en general probar su puntería y en el photocall de la Plaza de San Jorge uno podía llegar a sentirse un verdadero rey sentado en el Trono de Hierro, uno de los iconos de esta serie. Recreaciones de combates medievales con espadas o talleres de maquillaje y vestuario completan un abultado programa que se desarrolla en un día prácticamente primaveral. Las luces de Navidad ya se han encendido pero en la ciudad se esperan temperaturas de más de 20 grados, lo que hace apetecible este paseo.

El encuentro reúne a mucha gente de fuera, pero engancha también a fans cacereños, como Nacho Márquez, que asistía a uno de los encuentros con ‘streamers’. Cree que es muy importante que la ciudad reivindique la importancia de haber sido sede de estos rodajes y echa en falta que la parte antigua tenga señalizados los lugares exactos en los que se produjeron los rodajes. «Está claro quehay mucha gente que viene atraída por esto, pero se le podría sacar más partido», detalla. «Aunque HBO sea muy celosa con su imagen siempre hay formas de darle una vuelta», señala este joven.

Los fans de las series disfrutaron también con la primera mesa redonda que se llevó a cabo en el teatro Capitol. Fue uno de los bocados más suculentos de este encuentro, con primeras espadas. En ella participaron el actor que dobla a Jon Nieve, Eduardo Bosch, Marta Rodríguez, la reina Rhaenyera Targaryen joven y Antonio Villar, que hace de Meñique.

Todos hablaron de la responsabilidad que supone llevar a cabo estos trabajos, y del secretismo con el que se forjan todos los detalles. Bosch, por ejemplo, señaló que él «no sabía ni lo que iba hacer», ya que «en las escaletas no ponían Juego de Tronos». Ambos actores, Bosch y Rodríguez, anunciaron que también le ponen voz a personajes Vaiana 2, que se estrenó ayer.

Salidas profesionales

Tal y como señala Montaña Granados se ha intentado que pudieran venir a Cáceres actores del reparto. «Los actores no están ahora haciendo promoción, así que no ha habido manera», explica. «Hemos estado trabajando también con Dani Abades para que pudiera venir el autor, George R.R.Martin, pero se fue de Europa en septiembre». Otro de los asuntos más importantes de esta cita es la captación de nuevos profesionales. «En Cáceres hay escuela de arte dramático, hay ciclos audiovisuales, por eso hemos querido traer a gente profesional para que vea este tipo de jóvenes que tenemos, creativos que se pueden dedicar al doblaje». La directora de peluquería y de maquillaje de la serie ofrecieron una masterclass sobre cómo caracterizar a los personajes. «Algo que nunca se toca, pero que es súper importante, y es algo que más allá de que seas seguidor o no te puede interesar».

El futuro del rodajes de nuevas temporadas de la serie está en el aire, pero Montaña Granados cree que eso no impide que Cáceres quede ligada siempre a esa experiencia y le saque partido. «Hay muchos destinos de cine que aunque haga años que se ha rodado la gente sigue yendo a ver los escenarios, lo importante es que quede el poso, partiendo de que nosotros somos ya una ciudad de dragones».

La cita continúa durante toda la jornada del domingo llenando de aires épicos esta cinematográfica ciudad. Desde las 11 de la mañana hasta las dos de la tarde hay charlas, encuentros, concurso de cosplay, un juego de rol o un talle de baile.