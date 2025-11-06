Cáceres, candidata a mejor destino cultural en los World's Best Awards 2025 La ciudad compite con Barcelona y Avilés en una de las categorías de los reconocimientos que entrega la revista internacional Travel+Leisure

M. Fernández Cáceres Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:42 Comenta Compartir

La ciudad de Cáceres opta a ser 'Mejor Destino Cultural' en los World's Best Awards 2025, unos reconocimientos que entrega la revista internacional centrada en viajes Travel+Leisure. Los premios reconocen, a través de la votación de los lectores, a los mejores hoteles, destinos, agencias y cruceros, entre otras categorías. Hay una edición global cada año y por primera vez, la revista estadounidense ha lanzado una edición únicamente para España. La votación está abierta a través de la página web. El próximo mes de diciembre se anunciarán los ganadores.

«La ciudad extremeña alberga la Fundación Helga de Alvear, uno de los museos de arte contemporáneo más importantes de España, con obras de artistas internacionales como Ai Weiwei, Kandinsky o Louise Bourgeois. Pero este epítome de la modernidad convive con su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un auténtico viaje a la Edad Media», destaca la candidatura, que competirá con Avilés y Barcelona.

Respecto a la ciudad condal, se señala que cuenta con más de un centenar de museos, casi 200 galerías de arte, más de 130 bibliotecas y más de 50 teatros. «La capital catalana, sin duda, es la ciudad mejor equipada para empaparse de cultura en nuestro país, en relación a su número de habitantes», añade.

En cuanto a Avilés, se reseña el centro cultural Niemeyer, «ya de por sí un motivo para considerarla entre nuestros destinos más saciantes de nuestros apetito cultural», se señala, a lo que se añaden exposiciones, festivales de música y de cine independiente o edificios industriales reconvertidos en espacios artísticos en la ciudad.

La candidatura «vuelve a posicionar a Cáceres en la escena internacional y avala el trabajo realizado para consolidar un modelo turístico basado en la cultura, el patrimonio y la calidad», ha subrayado el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, Ángel Orgaz, en una nota. Además, ha valorado que «la nominación llega en un momento especialmente significativo, con la vista puesta en la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en 2031».

Orgaz ha animado a apoyar la candidatura. «El respaldo social es clave para seguir proyectando la imagen de Cáceres en el mundo y demostrar que nuestra ciudad puede aspirar a lo más alto», ha dicho.

Hay varios apartados en la categoría de destinos nacionales: además del cultural, se elige costa, rural y urbano y ciudad más sostenible. Además, hay otras categorías: destinos internacionales, agencias y cruces, hoteles internacionales (de Europa y del resto del mundo) y hoteles nacionales (boutique, de playa, wellness, de naturaleza, sostenibles, con mejor experiencia gastronómica, emblemáticos, urbanos, generación Z y aperturas 2025).

Temas

Cáceres