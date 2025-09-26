Cáceres busca reactivar el turismo de congresos con un nuevo convenio

El Ayuntamiento de Cáceres ha firmado un convenio con el Clúster del Turismo de Extremadura para impulsar 'Cáceres Convention Bureau', con el fin de ... que la ciudad se convierta en un destino preferente para acoger jornadas, congresos, simposios, etc, que dan una proyección nacional e internacional.

El alcalde, Rafael Mateos, y la presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José García Curto, han firmado el convenio en el marco de una reunión de trabajo con el sector turístico de la ciudad. El convenio va dotado de una cantidad económica de 20.000 euros que el Ayuntamiento aporta para conseguir un objetivo que pasa por incrementar la llegada de turistas. Para ello, se llevarán a cabo colaboraciones con la Universidad de Extremadura y los sectores público y el privado, se elaborará una página web y se acercará a los colegios las acciones de promoción turística que se están desarrollando.

«Cáceres es una ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero no sólo es pasado e historia, sino que estamos haciendo una apuesta muy importante por convertirla en una ciudad de vanguardia», ha incidido. «La llegada de Helga de Alvear supuso un antes y un después, pero no vamos a conformarnos con ello. Creemos que tenemos mucha capacidad y posibilidad de crecimiento y en eso es en lo que venimos trabajando desde la concejalía de Turismo», ha recalcado.

El convenio está enmarcado en la promoción del turismo de congresos en la ciudad. El objetivo es tanto salir al exterior, a ferias y encuentros profesionales de asociaciones y entidades que generan congresos para «vender» Cáceres como una ciudad que dé garantías de éxito en la organización de congresos.

Punto único de consulta

'Cáceres Convention Bureau' unificará por tanto la información para el sector de turismo de congresos para que los organizadores tengan un punto único al que consultar. Además, otro de los objetivos es dar una imagen de la ciudad para que los congresistas quieran regresar después.

Tras la firma del acuerdo, el alcalde ha puesto de relieve el trabajo de promoción de la ciudad que se está realizando desde la concejalía de Turismo. «Una muestra de ello es la última campaña turística que pusimos en marcha 'Feel Cáceres', que conquistó Madrid y con la que llegamos al corazón de España para desde ahí poder saltar al corazón de Europa y del resto del mundo, y en los próximos meses vamos a incrementar la presencia en medios nacionales e internacionales. Esta campaña va a llegar a plataformas como Spotify, con el objetivo de abrir nuevas fronteras», ha recordado.

Mateos ha agradecido al sector del turismo en la ciudad «la apuesta que están haciendo por un turismo de calidad y sostenible. Somos conscientes de los problemas que en algunos casos puede generar el turismo, y por eso trabajamos con el clúster y con el sector para que sea compatible con la vida diaria de los cacereños».