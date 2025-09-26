HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cáceres busca reactivar el turismo de congresos con un nuevo convenio

El Ayuntamiento firma con el clúster del sector un convenio dotado con 20.000 euros para aumentar la llegada de visitantes a la ciudad

Redacción

CÁCERES.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Cáceres ha firmado un convenio con el Clúster del Turismo de Extremadura para impulsar 'Cáceres Convention Bureau', con el fin de ... que la ciudad se convierta en un destino preferente para acoger jornadas, congresos, simposios, etc, que dan una proyección nacional e internacional.

