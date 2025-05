Cáceres busca nuevos rodajes para llenar el vacío que deja HBO

El Ayuntamiento de Cáceres está en conversaciones con diferentes productoras para atraer rodajes a la capital tras la marcha de HBO, que no volverá ... para grabar la tercera temporada de 'La casa del dragón', ya que ha levantado en unos estudios situados a escasos metros de Londres decorados que recrean la plaza de San Jorge y otros puntos de la Ciudad Monumental cacereña, Desembarco del Rey en la ficción ambientada en la saga de George R. R. Martin.

Esta semana el Consistorio ha abordado en la Comisión de Turismo la marcha de esta superproducción y este viernes el concejal del área, Ángel Orgaz, también portavoz municipal, ha avanzado que se está trabajando para traer nuevos proyectos.

«Los motivos por los que HBO decide no rodar esa tercera temporada en nuestra ciudad nada tienen que ver ni con el Ayuntamiento ni con la propia ciudad. Hemos mantenido conversaciones con responsables de esa producción y así nos lo han trasladado por escrito y verbalmente. La marcha tiene que ver con cuestiones de rentabilidad y organización», ha dicho.

Ampliar Rodaje de la séptima temporada de 'Juego de tronos' en la parte antigua de Cáceres en 2016. LORENZO CORDERO

«Nuestro interés sigue encima de la mesa para esta producción y para cualquier otra. De hecho, nos encontramos trabajando en este ámbito para que pronto podamos tener noticias positivas en este sentido. Estamos manteniendo conversaciones no solo con la Film Comission, sino también con productoras que están viniendo a nuestra ciudad o que están demostrando determinado interés. Y nosotros también estamos saliendo a buscar. No solo estamos esperando a que vengan. Lo que ocurre es que muchas de estas conversaciones, obviamente, se hacen con la discreción que el sector requiere. Estamos haciendo ese trabajo silencioso. Ojalá estuviera en la mano del Ayuntamiento que HBO decidiera venir o no. Nosotros no tenemos ese poder ni para que vengan, ni para que no vengan. Sí podemos poner todo de nuestra parte para que vengan», ha concluido.

En los estudios de la Warner Bros

Tal y como avanzó este diario el pasado 14 de abril, HBO ha recreado en los estudios que la Warner Bros tiene en la localidad de Leavesden, cerca de Londres, la plaza de San Jorge de Cáceres, uno de los escenarios estrella en la primera y segunda temporada de 'La casa del dragón', precuela de 'Juego de tronos'. La construcción de estos decorados venía a confirmar algo que hasta ahora era una sospecha: que el rodaje de la tercera temporada de esta superproducción no filmaría en la Ciudad Monumental, como había hecho hasta ahora. La productora optó por levantar escenarios artificiales y decir adiós a su visita a España.

Se confirma así una sospecha, que se hizo más fuerte cuanto trascendió que se había vendido todo el material de producción que HBO conservaba en la ciudad de los anteriores rodajes a una empresa de nueva creación.

Las firmas locales que colaboraron en la grabación de las dos primeras entregas de la serie venían dando por hecho que la ciudad volvería a ser Desembarco del Rey en la ficción de HBO. Sin embargo, movimientos como esta venta de material, la ausencia de conversaciones con la productora e incluso la posibilidad, apuntada desde el entorno del rodaje, de que los escenarios de la parte antigua que aparecen en la serie se recrearan en los estudios de las afueras de Londres donde se rodaron muchas escenas interiores tanto de 'La casa del dragón' como de 'Juego de tronos' indicaban la relación entre Cáceres y la franquicia fantástica podría haberse roto. Y, al final, las sospechas se han cumplido.

La relación entre Cáceres y HBO se remonta al año 2016, cuando se llevó a cabo en la Ciudad Monumental el rodaje de varias escenas de la séptima temporada de 'Juego de tronos'. También se grabaron tomas en Trujillo y, sobre todo, en Los Barruecos de Malpartida de Cáceres, escenario de una gran batalla con dragones que ha quedado en la memoria de todos los aficionados a la saga.

El pasado mes de enero se anunció que durante esta primavera se rodará en Cáceres una telenovela producida por una firma portuguesa en el casco viejo, pero las fechas exactas no han trascendido.