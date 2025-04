Cáceres bate en 2024 su récord de turistas y de pernoctaciones

La ciudad de Cáceres cerrará 2024 con una cifra récord de visitantes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado a conocer los datos ... desde enero hasta noviembre del año pasado, con un total de 369.411 turistas, lo que supone un aumento del 15,5% respecto a las mismas fechas del año 2023.

En ese periodo, se originaron un total de 609.116 pernoctaciones tanto en establecimientos hoteleros como en apartamentos turísticos, lo que arroja un incremento de un 9,3% respecto al año anterior, y una media de 1,6 noches de estancia, por lo que no se logra alcanzar los dos días de media.

Los datos los ha anunciado este lunes el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, en una rueda de prensa en la que ha presentado la oferta que la ciudad llevará a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 22 al 26 de enero.

En cuanto a las preferencias de alojamiento, el número de viajeros que reservaron habitación en los hoteles de la ciudad fue de 283.000, con un incrementó del 6,3 %, y las pernoctaciones subieron un 2% hasta las 450.274.

Apartamentos turísticos

En el caso de los apartamentos turísticos, el incremento fue de un 62% en el número de turistas hasta alcanzar la cifra de 86.367 viajeros y del 35% el incremento en las pernoctaciones. En total, han sido 157.842 las pernoctaciones en apartamentos turísticos en el año 2024.

Mateos ha valorado estas cifras de 2024, un año en el que la ciudad acogió «una cita de referencia para el sector turístico», como fue el Congreso Internacional de Turismo de Interior, y ha resaltado que este 2025 «va a ser un año determinante para darnos a conocer», recoge Europa Press.

Y es que Cáceres acogerá la Convención de Turespaña, que se celebrará en el mes de octubre; la Asamblea General de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata, que tendrá lugar en noviembre, o eventos de referencia, como va el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, de gran importancia en todos los países de habla hispana.

Torre del Horno

También ha adelantado algunas novedades en el ámbito de la oferta turística de la ciudad porque se pretende abrir al público la Torre del Horno, a través de un sistema de acceso de apertura informática que «permita ponerla a disposición de los turistas y de los vecinos de Cáceres sin necesidad de tener con carácter permanente a personal» en las dependencias.

Respecto a los problemas de accesibilidad de la torre, y la probabilidad de instalar un ascensor, el regidor ha explicado que ese proyecto debe recibir el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. «Ya no solo porque no tenga voluntad el ayuntamiento, sino porque la Comisión de Patrimonio, siendo una ciudad patrimonial, no nos lo permite. Por lo tanto, es difícil poner un ascensor en esa torre», ha recalcado.

Mateos ha indicado que la accesibilidad de la ciudad monumental de Cáceres «nunca puede ser plena» debido a las características del enclave, pero se trabaja para mejorarla y para eliminar barreras que permitan el acceso a los monumentos de personas con discapacidad.

Centro de Interpretación de la Semana Santa

Otra actuación que ha anunciado el alcalde es «una importante inversión» para «recuperar» el Centro de Interpretación de la Semana Santa, además del plan de embellecimiento no solo de la ciudad monumental, sino del centro para lo que se va «a sustituir, actualizar y a modernizar la señalética que hay en la ciudad monumental y su entorno», ha recalcado.

Sobre el Museo Municipal situado en un edificio de la plaza Publio Hurtado, que lleva cerrado desde finales de 2015, Mateos se ha comprometido a buscar un uso para poder reabrirlo durante este año.lo que supone un aumento del 15,5% respecto a las mismas fechas del año 2023.