Cáceres aprueba su estrategia cultural hasta el año 2036 El PSOE vota en contra porque cree que con ella el PP «enmascara» su falta de interés por el sector

Redacción CÁCERES. Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres aprobó ayer el documento marco de la nueva Estrategia Cultural de la ciudad para el periodo 2026-2036. Se trata de un plan que busca «situar a la ciudad como un referente cultural reconocido a nivel nacional, europeo e internacional y que viene a reforzar y a complementar el proyecto de Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031», indicó el Gobierno municipal.

La propuesta recibió el respaldo del grupo municipal del PP, la abstención de Vox y Unidas Podemos y el voto en contra del PSOE, que considera que con esta estrategia el PP «enmascara» su falta de interés por la cultura y la participación ciudadana, ya que es «demasiado simple y genérica».

El documento establece como visión consolidar la cultura como motor de transformación de la ciudad, combinando patrimonio y contemporaneidad, naturaleza y ciudad, tradición e innovación. Su misión es fortalecer la identidad cultural de Cáceres y su entorno, promoviendo la creatividad como herramienta de desarrollo social y económico, y reforzando las conexiones con redes europeas e internacionales.

Según detalló el concejal de Cultura, Jorge Suárez, la Estrategia Cultural se articula en cinco ejes principales. El primero es ‘Cáceres como centro productor y difusor de cultura’, con acciones para potenciar el patrimonio histórico, artístico y museístico, así como programas culturales y festivales que atraigan a visitantes nacionales e internacionales.

‘Cualificación del ecosistema cultural y creativo’ fomenta la profesionalización de artistas y agentes culturales, el desarrollo de redes de colaboración y la capacitación en gestión y competencias digitales.

El tercer eje es la ‘Oferta cultural diversificada, innovadora e inclusiva’, que incluye proyectos educativos, mediación cultural en barrios, acceso universal a la cultura y actividades inclusivas para distintos colectivos.

También ‘Gestión y salvaguarda del patrimonio’ mediante modelos sostenibles de conservación, digitalización y colaboración con el Consorcio de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y una ‘Planificación, monitorización y proyección internacional’ para medir el impacto social y económico de la actividad cultural y fortalecer la participación de Cáceres en redes europeas y transfronterizas.

La concejala socialista Fernanda Valdés afeó por su parte al Gobierno local que haya rechazado las propuestas que el PSOE ha planteado a la estrategia cuando, según aseguró, ha sido el único grupo municipal que ha presentado ideas para incorporar al documento.