Cáceres tiene activos cuatro centros públicos dedicados a los mayores

El denominado Colectivo de Personas Mayores de Cáceres ha celebrado esta semana una asamblea en la que ha puesto de manifiesto que reclama un ... centro más grande que los que existen en la actualidad porque, según señala, los que hay se quedan pequeños para organizar sesiones de baile de salón, entre otras actividades. «No hay espacio», resume el portavoz del colectivo, José Medina. Y avanza que preparan protestas para el próximo pleno municipal, que será el 20 de marzo.

La capital cacereña tiene en la actualidad cuatro centros públicos dedicados a los mayores: dos dependen de la Junta de Extremadura y otros dos son del Ayuntamiento. Dentro del primer paquete está el hogar de la Plaza Mayor y el de Peña del Cura. Al segundo pertenecen la Casa del Mayor y el centro de mayores de la Bondad, que gestiona una asociación de pensionistas y que para poder hacer uso de sus instalaciones hay que pagar una cuota, según detalla Medina.

En 2019 se anunció la creación de un salón de baile en el mercado de la Dehesa de los Caballos; el proyecto está en el aire

El centro de la Plaza Mayor se encuentra actualmente cerrado por obras de reforma. Pero presta sus servicios de manera provisional a sus 5.600 socios en el centro cívico de la Mejostilla, frente al centro de salud. Estas instalaciones funcionan de lunes a domingo y en su interior se imparten 40 talleres diferentes. «Están todos a tope», indican desde el propio centro, desde donde se señala que también hay clases de bailes de salón.

La queja del Colectivo de Personas Mayores de Cáceres se refiere a la ausencia de un espacio de grandes dimensiones donde se puedan celebrar jornadas de baile, no clases.

«No podemos hacer bailes en los hogares de mayores porque son pequeños. Queremos un sitio que reúna las condiciones óptimas, con un salón donde poder jugar a las cartas, hacer teatro, bailes...», enumera el portavoz.

Los jugadores de cartas y los de billar del hogar de la Plaza Mayor no se han derivado hasta Mejostilla. En este caso, han sido trasladados provisionalmente al hogar de Peña del Cura, el otro hogar de mayores que la Junta de Extremadura gestiona en La Madrila. Sobre estas instalaciones, los mayores critican que se encuentra en un primer piso sin ascensor.

El centro de La Bondad, situado en la avenida homónima, es en estos momentos el único sitio donde se organizan bailes de manera periódica. «Hay un solar al lado vacío. El Ayuntamiento podría ampliarlo», sugiere Medina.

En 2022 se suprimieron de manera temporal los bailes que se organizaban aquí porque el centro había sido sancionado por la Junta de Extremadura con una multa de 6.000 euros por el bingo que organizaba. Hay que recordar que la administración regional, de acuerdo a la modificación aprobada en 2014 del Reglamento del juego del bingo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prohíbe que esta actividad se realice con fines lucrativos, como así era.

Esta suspensión movilizó a los mayores, que fueron recibidos por el entonces alcalde, Luis Salaya, en el Ayuntamiento. Salaya se comprometió a recuperar los bailes bajo la organización directa municipal, ya que hasta entonces la promovía la asociación de pensionistas. Los mayores también pusieron de manifiesto que se habían suspendido con la pandemia los bailes organizados en el centro de la Plaza Mayor y en la residencia de Cervantes y que no habían vuelto. En este último recinto el área destinada a este fin ha sido convertida en un centro de día para personas con alzhéimer y ya no recibe a usuarios de la calle. En la Plaza Mayor no se han vuelto a organizar estas sesiones.

El recordatorio

El colectivo de la tercera edad recordó también a Salaya su compromiso para convertir el antiguo mercado de Dehesa de los Caballos, situado en el barrio de las 232 viviendas, en un salón de baile para los mayores. Este edificio sigue cerrado y su uso está en el aire.

«Se están estudiando los distintos posibles usos del inmueble», se señala ahora desde el Consistorio al tiempo que se aclara que no hay nada cerrado todavía.

El cuarto centro público de la ciudad dedicado a la tercera edad es la Casa del Mayor, en la calle Margallo. Abre de lunes a viernes por la mañana para talleres y su cafetería permanece clausurada. José Medina ha registrado un escrito en el que pide al Ayuntamiento que revise las licencias de todos los centros de mayores.