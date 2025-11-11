HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cáceres acogerá en 2026 una asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio

Redacción

CÁCERES.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cáceres será en 2026 sede de una de las asambleas que celebrará el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta decisión, según destaca el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, se enmarca en un año «especialmente significativo para la ciudad», ya que en 2026 conmemorará el 40 aniversario de su declaración por la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

A juicio de Orgaz, supone una «oportunidad extraordinaria para seguir proyectando la imagen de Cáceres como referente cultural, histórico y turístico, reforzando su posición dentro del grupo de ciudades que representan lo mejor del patrimonio monumental» del país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres acogerá en 2026 una asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio