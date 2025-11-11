Cáceres acogerá en 2026 una asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio

Redacción CÁCERES. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cáceres será en 2026 sede de una de las asambleas que celebrará el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta decisión, según destaca el concejal de Turismo, Ángel Orgaz, se enmarca en un año «especialmente significativo para la ciudad», ya que en 2026 conmemorará el 40 aniversario de su declaración por la Unesco como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

A juicio de Orgaz, supone una «oportunidad extraordinaria para seguir proyectando la imagen de Cáceres como referente cultural, histórico y turístico, reforzando su posición dentro del grupo de ciudades que representan lo mejor del patrimonio monumental» del país.