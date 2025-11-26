Cáceres acoge esta semana su primer Salón Inmobiliario Del jueves al sábado se celebrará The Hall, con la presencia de 25 empresas, ponencias de expertos y zonas de asesoramiento

Redacción CÁCERES. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El recinto ferial de Cáceres acogerá desde el jueves hasta el sábado el primer Salón Inmobiliario de Extremadura, The Hall, que contará con 25 empresas expositoras –públicas y privadas–, ponencias de expertos y zonas de asesoramiento. El salón, con entrada gratuita, nace como un punto de encuentro entre empresas, administraciones públicas, profesionales, inversores y ciudadanía interesada en conocer la oferta inmobiliaria regional, así como las tendencias y retos que están definiendo el futuro del sector.

La presentación de esta iniciativa tuvo lugar ayer en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres, con la participación de Conrado Gómez, CEO de Amantesdementes, y Antonio Ibarra, socio de ARC Arquitectura, entidades que organizan esta cita.

Gómez destacó que esta iniciativa surgió de la idea de «hacer algo que no se hubiera hecho nunca en Extremadura y que siguiera la estela de los grandes salones inmobiliarios de Madrid, Málaga o Barcelona». «Si hay algo que diferencia a este salón es que está destinado tanto al público general como al profesional y eso se ha desarrollado a través de mesas redondas con más de 46 ponentes», explicó.

Por su parte, Ibarra subrayó la importancia de que The Hall no sea solo un espacio de exposición, sino un lugar con contenido teórico y práctico «donde el elemento fundamental fuera la vivienda y que todo el contenido girara en torno a ella».