Cáceres 2031 y la UEx reparten 1.146 plantas para reforzar la biodiversidad Se distribuirán especies aromáticas –romero, orégano y tomillo– para favorecer el regreso de los polinizadores

Redacción CÁCERES. Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

El Consorcio Cáceres 2031 presentaron ayer, junto a la Universidad de Extremadura (UEx), el proyecto ‘Poliniza Cáceres 2031’, una iniciativa destinada a favorecer el regreso de los polinizadores salvajes y a reforzar la biodiversidad urbana con la participación ciudadana.

Para ello, se distribuirán 1.146 plantas aromáticas –romero, orégano y tomillo– que los ciudadanos podrán recoger en tres jornadas específicas. Para participar, es necesario inscribirse previamente de forma online y, una vez inscritos, podrán recoger su planta el 26 de noviembre, el 3 de diciembre, o el 6 de diciembre, en horario de 12.00 a 14.00 en el Campus de la UEx, y de 17.00 a 19.00 en el Palacio de la Isla.

Guía de cuidados

Cada planta incluye una pegatina con un código QR que enlaza a una guía personalizada de cuidados semanales. Además, la ciudadanía podrá compartir la evolución de sus plantas en redes sociales, uniendo así sus aportaciones a un mapa colaborativo de biodiversidad urbana que permitirá visualizar el impacto colectivo del proyecto.

La presentación tuvo lugar ayer por parte del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, quien destacó que «es una iniciativa sencilla pero potente y que invita a la ciudadanía a formar parte de un esfuerzo colectivo para mejorar nuestro entorno y recuperar la presencia de los polinizadores, fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas urbanos».

Suárez señaló la importancia social del proyecto indicando que «cada planta que alguien cuide hoy se convierte en un recurso real para los polinizadores mañana, y cada gesto individual suma en este objetivo común».

El profesor Jesús Díaz Álvarez, responsable científico de la iniciativa y coordinador general de la alianza europea ‘EU Green’, remarcó la relevancia ecológica del proyecto y explicó que «los polinizadores son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas urbanos, y su recuperación depende de acciones continuadas que generen refugios y recursos suficientes en la ciudad».