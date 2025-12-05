Cáceres 2031 suma el apoyo del Festival Clásico de Mérida y de Dancing Histor(y)es

Redacción CÁCERES. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Festival de Teatro Clásico de Mérida y el proyecto europeo Dancing Histor(y)es se han sumado a los apoyos de Cáceres 2031 para ser elegida Capital Europea de la Cultura. Así lo ratificaron ayer en la firma del manifiesto de adhesión de la candidatura en el Ayuntamiento de Cáceres, en un acto que contó con la presencia del alcalde, Rafael Mateos; el gerente del Festival de Mérida, Pedro Blanco, y la presidenta del Clúster de Turismo de Extremadura, María José García Curto, entidad a través de la cual se ha cosechado el apoyo de Dancing Histor(y)es.

«El Festival de Teatro Clásico de Mérida es uno de los eventos culturales más importantes no solo de nuestra región sino del panorama cultural español y de mayor proyección internacional, por lo que este apoyo es importantísimo», expresó Mateos. También el proyecto Dancing Histor(y)es, que tiene como objetivo promover los sitios arqueológicos a través de las artes escénicas y que tiene presencia y una «gran importancia» en el ámbito europeo con la participación de entidades de distintos países como Italia, Polonia o Francia, lo que «demuestra la proyección de la candidatura», añadió.

Blanco, por su parte, afirmó que desde el Festival de Mérida están «muy orgullosos» por «ir de la mano de un proyecto tan importante» como éste. Y García Curto subrayó que la cultura forma parte de la planificación estratégica del turismo, por lo que hay que estar «unidos» y «trabajar juntos para ser competitivos», explica en nota de prensa Cáceres 2031.

Más adhesiones

Cabe recordar que esta misma semana también se adherían al manifiesto de la candidatura de Cáceres 2031 los festivales de música Extremúsika, Stone & Music y el Alcazaba Festival, además de la ciudad de Badajoz.