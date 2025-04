Los cacereños llenan la Plaza para asistir a un encendido de la Navidad que asombra

«Este año esto ha sido mucho más espectacular». La frase la pronunciaba este martes una mujer que, acompañada de su hija de seis años, ... acudió a la Plaza Mayor para asistir a un encendido del alumbrado navideño diferente, que atrajo de cientos de personas y que creó un ambiente de ilusión casi como el de la noche de Reyes.

El musical 'La Bella y la Bestia' previsto para después del arranque de la iluminación tiró de familias enteras, pero la lluvia (tímida por momentos, con cierta intensidad en otros) impidió que pudiera llevarse a cabo y los espectadores tuvieron que conformarse con saludar a los actores de la compañía Candileja.

Pese a ello se consiguió crear una atmósfera vibrante con una cuenta atrás que se proyectó en la torre de la Yerba. Justo al llegar al cero el alcalde Rafael Mateos presionaba el botón instalado en la escalinata del Ayuntamiento y se hacía la luz. La gran estrella enmarcó una Plaza Mayor llena de gente y empezó a sonar el hit navideño por antonomasia, 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey, que consigue que todo el mundo se ponga a bailar. En ese mismo instante dos grandes bengalas hicieron brotar el fuego frío.

Ampliar El equipo de gobierno municipal se atavió con jerséis de Navidad. JORGE REY

El equipo de Rafael Mateos parece haberse tomado muy en serio la Navidad y quería que se notaran los cambios respecto al anterior equipo de gobierno. Quizás por eso, en plan equipo, todos los concejales y el alcalde iban ataviados ayer con jerséis de Navidad, una tradición muy americana que se extiende.

Más allá de la Plaza Mayor un millón de luces navideñas ya brillan por toda la ciudad, sobre todo por el centro. Como el arranque de las actividades navideñas ha sido progresivo (el sábado 25 abrió la pista de patinaje sobre hielo, el viernes 1 el mercado navideño) muchos se preguntaban por qué no se encendían ya las luces y completar así el cuadro de animación que acompaña a estas jornadas de alegría. Y lo cierto es que no hay un motivo claro, más allá de ser la fecha que ha elegido el Ayuntamiento, que considera que no es tarde y que vamos acorde a otras ciudades de la región como Plasencia o incluso de otras de fuera como Salamanca. La lista de las ciudades españolas que dieron al 'clic' ayer a las luces no es corta: Guadalajara, Castellón o Palencia también eligieron el día 5, víspera de un gran puentazo para los afortunados.

Aunque el inicio de la Navidad lo marca el encendido de las luces, todavía quedan días para meternos en el meollo. En total habrá 16 espectáculos de cuentacuentos navideños, migas, talleres infantiles, actividades para mayores y 24 eventos de armonías navideñas musicales entre las que destacan las actuaciones de artistas locales como Pedro Peralta, Perico de la Paula o el Orfeón Cacereño.

El mercado navideño de Cánovas también está en marcha desde el pasado viernes, con un total de 60 puestos de artesanía y alimentación. Organizado este año por Acac, la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres, cuenta con numerosas actividades para niños y mayores para dinamizar la zona. Y habiendo gente, hay ventas.