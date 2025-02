Los cacereños se echan a la calle sobre dos ruedas por un día

'Scotty' asoma la cabeza por su carrito y mira curioso. Va como acompañante de Elisa a la Fiesta de la Bicicleta. No hay celebración a la que este perrito de tamaño mini falte y la de ayer tampoco fue la excepción en una ... jornada en la que se repartieron entre 3.500 y 4.000 dorsales, a falta del recuento oficial. «No hemos llegado a los 5.000 pero lo que cuenta no es eso sino las ganas de la gente de participar. Mira como está la plaza», relataba Rocío Pérez, gerente del Centro Comercial Ruta de la Plata, que tomó hace seis años el relevo del Club Ciclista Cacereño en la Organización. Por un día los cacereños se han echado a la calle sobre dos ruedas. Lo han hecho con todo tipo de elementos y puestas en escena de lo más variopintas. Desde el padre que acudía con sus dos pequeños con la camiseta del equipo favorito de la familia, el FC Barcelona, hasta los que se disfrazaban de mariposa o convertían sus vehículos de pedales en un barco. Otros como Antonio sacaron su bicicleta por un día porque la ocasión era especial. «Casi no la cojo, pero hoy había que hacerlo porque les hacía ilusión a los nietos», reconocía este jubilado.

La hora de salida oficial eran las 10 de la mañana en la Plaza Mayor, pero mucho antes en la Gran Vía y San Juan el flujo de bicicletas era constante. De hecho, la propia plaza se llenó en cuestión de minutos. Hacía de maestro de ceremonias el atleta paralímpico Quini Carrasco, nombrado esta vez embajador de la prueba. Se encargó de amenizar la salida junto a Antonio Jimeno. El popular locutor de la Cope dirigía más tarde la fiesta final en el centro comercial de la calle Londres con sorteo de regalos entre los participantes entre los que había cascos, bicicletas y viajes.

La imaginación a la hora de decorar las bicis permitió ver algunas convertidas en barco. En la jornada el protagonismo fue también para los más pequeños. Abajo, Elisa con su mascota 'Scotty'. ARMANDO MÉNDEZ

«El recorrido es muy amable para todos los públicos. Es de algo más de siete kilómetros. Para todo el mundo que quiera hacerlo, incluidos los niños. Hay alguna cuestecilla, pero nada importante. Y además recorre buena parte de la ciudad desde la plaza a la Cruz de los Caídos, la estación de autobuses y llega al centro comercial», destacaba Rocío Pérez, que aludía a un «día espectacular, para disfrutar de la bicicleta, de la movilidad y de la energía de hacer deporte».

Es lo que hicieron Martín y Lola, una pareja que este año estrenaba la Fiesta de la Bicicleta con su nuevo 'invento'. Lola tiene desde que era niña una discapacidad desde que la obliga a ir a todas partes en silla de ruedas. Eso no es un impedimento para que haya estado hoy en la fiesta de las dos ruedas cacereña. Ha habido que echarle imaginación. «Lo vi por internet y dije, vamos a probarlo. Me gusta ir por el campo, hacer rutas y esto nos permite ir juntos a los dos», cuenta Martín A. Vaquero. Llevaba adaptada a su bicicleta la silla de ruedas de su pareja y de esta forma con su pedaleo era posible que compartiesen el recorrido. «A mí me gusta más la eléctrica, que me da más independencia pero esto nos permite ir juntos», señala Lola.

«Tenemos que ir despacio pero lo demás es superable. En Extremadura hay unas rutas verdes impresionantes como la de Plasencia a Hervás. Vamos a hacer más recorridos partir de ahora. Llevamos dos meses con esto», cuenta Martín mientras Lola se fija ya en el siguiente reto: «Queremos hacer el año que viene el Camino de Santiago», confirma. «Mi mujer lleva toda la via en silla de ruedas pero no nos resignamos a no hacer actividades juntos».

Policía Local y Conyser

Aunque con las lógicas molestias y algunos bocinazos de conductores que no hacían de la paciencia su principal virtud, los participantes en la Fiesta de la Bicicleta circularon a buen ritmo por las calles de Cáceres. A las 10.30 cuando apenas pasaban unos minutos de la salida ya se les veía por Clara Campoamor. Atravesar el paso de peatones del Múltiples obligaba a esperar unos minutos. La Policía Local controlaba los cruces y se veían vehículos de la contrata de limpieza, Conyser, para actuar en las zonas aledañas.

En total, esos algo más de siete kilómetros se completaron en el tiempo previsto. La llegada estaba anunciada a mediodía al Ruta de la Plata para la fiesta final. «Hemos consensuado el recorrido con la Policía para afectar lo menos posible a la circulación», reseña Rocío Pérez. Los organizadores recuerdan que son ya 43 ediciones las que se han celebrado para una cita en la que los protagonistas son las familias, los pequeños y hasta las mascotas como 'Scotty', el perrito de Elisa que no se quiso perder la jornada en la que las bicis tomaron el asfalto.