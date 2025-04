Los cacereños cantan en 'irlandés'

A las tres y media de la tarde del sábado, las colas se multiplican en la calle Moret para las degustaciones gastronómicas y la 'session'. ... Y es que el Irish Fleadh es mucho más que un festival musical entre tantos otros, es una cita ya consolidada que cumple 20 años estos días desde la primera vez que trajo a Cáceres los ritmos de la música irlandesa. El casco histórico de la capital y sus alrededores son hasta este domingo el epicentro de una celebración que mezcla lo puramente lúdico con las esencias autóctonas de la cultura gaélica, todo ello en medio de bailes, risas y celebraciones varias. Así quedó demostrado en la jornada grande de este sábado.

«Contentísimos de repetir en este escenario», se escuchaba en Santa María, poco después de las 14.30 horas El programa oficial del Irish Fleadh anunciaba allí para las 14.15 al grupo madrileño Continental Ceili Band and Irish Treble. «No solo se trata de ver y escuchar, sino también de bailar. Id cogiendo a vuestra pareja», apuntaba desde el escenario una de las protagonistas. Hablaba de la «parte social, de divertirse y pasarlo bien».

Fueron muchos quienes siguieron sus instrucciones. La plaza se convirtió en una gran pista de baile y los ritmos ya no se detuvieron. Los que preferían acompañar con la mirada pero con menos movimientos optaron por tomar un refresco o una cerveza en las barras aledañas. Era el caso de Jorge Serviá. «Es un estupendo ambiente. Merece la pena. No es que conozcamos especialmente los detalles de este festival, pero no nos lo hemos querido perder», comentaba.

Poco antes, a mediodía, el alcalde recibió al embajador de Irlanda. Estos días la ciudad canta y baila en 'irlandés'. «Que estas relaciones no se limiten sólo a este fin de semana en el que la música y la cultura irlandesa inundan la ciudad», sugirió Rafael Mateos a Frank Smyth, al que invitó a colaborar en proyectos en común. Fueron muchos los que aprovecharon el fin de semana para venir a Cáceres y disfrutar de la música celta que pasó por Santa María, los locales con sus 'sessions' o el Gran Teatro. Un simple vistazo a alguno de los portales especializados en reservas hoteleras lo confirmaba.

En la imagen superior, público en uno de los conciertos en Santa María. Debajo, los gaiteros al pasar por el Arco de la Estrella. Sobre estas líneas, Luis Lapresa y su pareja, Frida Sánchez, en el Irish, con sus hijos Manuel de tres años y Vera, de uno. JORGE REY

Ya a las 10 de la mañana solo quedaba sitio para pasar la noche del sábado en dos hoteles. Y uno era el cinco estrellas de Atrio, a 550 euros la habitación doble. Quedaba, eso sí, la opción de desplazarse y dormir en el Peña Cruz de Malpartida de Cáceres por 64 euros o en Los Barruecos por algo más, 116.

Arroz y 'sessions'

«Nunca había venido al Irish Fleadh pero nos ha encantado. Qué gran ambiente. Y la plaza, llena de gente. Es bonito vivirlo así», relata Ana Andrada. Esta cacereña de unos 40 años admite que no conocía el festival. Con lo que ha disfrutado este fin de semana es seguro que no se la volverá a perder.

La fiesta había arrancado el viernes con la 'slow session' del Foro de los Balbos y la cita del Gran Teatro con Iris Treble, viaje celta. Por la noche, ya en Santa María, la agenda incluía a los extremeños de The Jig Kickers, a Buioch, de Dublín; y Deira. El sábado, el programa comenzó con el pasacalles de los gaiteros gallegos. Su estampa cruzando desde la plaza por el Arco de la Estrella hacia el casco histórico era icónica. En la paellada de la calle Moret coger sitio, y ticket, se convirtió en toda una aventura.

«Esto se acaba de en 10 minutos. Es un arroz exquisito», menciona Javier García, en labores de 'paellero', aunque en realidad no lo es tal. «Más que paella es un arroz con setas y pollo», precisa, mientras por la calle apenas se puede ya pasar. Allí están Alfonso y Vicki, clásicos de los festivales cacereños, y con 'memoria histórica' después de años de experiencia.

Recuerdan la anécdota de un Irish de hace años, cuando encontraron a un grupo de mayores y les invitaron a tomar el aperitivo. Resultaron ser los integrantes de una banda mítica, los Chieftines.

La música tradicional irlandesa no sería la misma sin ellos. Algunos de sus integrantes ya han desaparecido, incluido Paddy Moloney. «Creíamos que eran unos señores respetables y nos pusimos a hablar. No les conocimos. Quién podía pensarlo», rememora Alfonso mientras vive a pie de calle un nuevo Irish Fleadh.

Irish con niños

Luis Lapresa y Frida Sánchez lo hacen junto a sus pequeños. Es toda una experiencia, porque con Manuel de tres años y Vera, de uno, irse de festival no es lo mismo. «El viernes se quedaron con los abuelos, pero hoy nos los hemos traído con nosotros. El ambiente es estupendo y se puede disfrutar en la calle con alegría», cuenta Luis en Santa María.

Allí están citados los portugueses de The New Cobblestone; Coila, de Andalucía; y Kila, ya en la medianoche, de Dublín. Y en el Gran Teatro, desde las 20.30 horas, los irlandeses de Mairtin O'Connor Trío. El festival se despide este domingo hasta el próximo año con la sesión final. Será de nuevo en Santa María. Desde las 12 horas.