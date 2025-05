Un cacereño y un ucraniano crean una aplicación para luchar contra la soledad

Sergio Lorenzo Cáceres Miércoles, 22 de marzo 2023, 07:45 Comenta Compartir

«Creamos la aplicación porque cada vez hay más soledad no deseada, –afirma Jorge Vázquez–. Por culpa de las redes sociales hay más soledad, sobre ... todo entre los jóvenes. Estás más pendiente de subir una foto chula, de ver cuántos me gustas tienes, de pensar qué cuentas, y no tienes tiempo para estar con unos amigos dando un paseo por el parque. Taras y yo no somos muy fans de las redes sociales porque vemos que te aíslan».

Taras es su socio ucraniano: Taras Kulbachka, informático de 39 años que vive en las afueras de Amsterdam con su mujer y dos hijos. Ellos han lanzado el pasado mes de septiembre la plataforma Yendo. «Esta aplicación es como un BlaBlaCar –explica Jorge Vázquez–. Una plataforma para compartir planes con la gente que hay a tu alrededor y enterarte de lo que pasa en tu ciudad. En donde se ven los perfiles y biografías de cada uno, se puede chatear, ver los planes que ha hecho cada uno y qué valoraciones ha recibido. En Yendo eres lo que haces, no lo que aparentas». Jorge Vázquez Moreno, cacereño de 28 años, estudió Derecho y Económicas. Fue a hacer prácticas en la farmacéutica Merck en Amsterdam, y allí tuvo la idea de hacer la aplicación en marzo de 2021. «Buscando fundadores, en una plataforma para encontrar socios –recuerda–, conocí a Taras y llevamos trabajando juntos año y medio. Hace medio año dejé mi trabajo en Amsterdam y me volví a mi ciudad, a Cáceres, para lanzar Yendo». 1.500 actividades En seis meses de vida la aplicación ya tiene 4.600 personas registradas, la mayoría de Extremadura; pero cada vez hay más gente de otros puntos como Madrid, Sevilla, Toledo o Lisboa. Se han organizado más de 1.500 actividades como conciertos, actos con fines solidarios, rutas de senderismo, recogida de residuos, campeonatos de futbolín, visitas a museos, fiestas, clubs de lectura, barbacoas... La aplicación es gratuita. Una persona propone una actividad y las interesadas se van apuntando. A mediados del mes de marzo, había 7 personas apuntadas para asistir el 16 de marzo a un taller de tecnología del Ateneo de Cáceres, mientras que otras 6 indicaron que harían una caminata por el Parque del Príncipe; para el 17 de marzo, 25 personas se apuntaron a tomar unas cervezas en La Chica, en la Plazuela de Santiago de Cáceres, y otras 30 para hacer una visita guiada al Museo Helga de Alvear. Ya había 14 que aseguraban que el 31 de marzo iban al Cerezo en Flor, otros 10 se apuntaron a ir al Chíviri de Trujillo el 9 de abril; otros 5 ya decidieron que irían al Festival Viñarock el 28 de abril; 6 estaban apuntados para ir al Emérita Lúdica el 30 de mayo; 4 para hacer surf el 9 de junio en Ericeira, en Portugal... Ampliar Quedada de Yendo para ver las minas de Valdeflores. Miguel Díaz En la plataforma se gestionan los pagos, la asistencia y la comunicación. La usan principalmente personas de entre 20 a 67 años. El grupo más numeroso es desde los 26 a 55 años, y las mujeres son las más participativas. Jorge Vázquez tuvo la idea al ver que, según él, la soledad es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la sociedad. «Según un estudio de la Universidad de Comillas –apunta–, en la era de las redes sociales son cada vez más los que se sienten solos. Más del 21% de la población siente aislamiento social y un 21,1% carece de un grupo de amigos. La soledad se dobla entre los jóvenes: se han sentido solos el 14,7% de los mayores de 60, el 18% de los que tienen entre 30 y 60 años, y el 31% de los menores de 30 años».

