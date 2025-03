«El Cacereño ingresará un 40-50% menos que en el partido ante el Real Madrid», afirma el presidente del club

El Club Polideportivo Cacereño ingresará por el partido de Copa del Rey de esta noche (19 horas) frente al Atlético de Madrid «un 50-60% ... en comparación con el partido del año pasado de la misma competición ante el Real Madrid», según detalló en la mañana de este jueves el presidente del club durante la recepción municipal a las dos directivas en el Ayuntamiento.

«Ahora mismo no sabemos cuánto dinero nos reportará el encuentro, pero sí sabemos que se quedará en torno a un 50-60% de lo que ingresamos en el partido contra el Real Madrid», afirmó Carlos Ordóñez. «Además de que esta vez hemos puesto gradas supletorias de menor capacidad -explicó-, el campo no se va a llenar fundamentalmente porque ha habido mucha gente que ya tenía viajes o vuelos contratados para el puente festivo de este fin de semana. Me consta porque yo tengo mucha gente de mi alrededor que me ha llamado para comentarme que no podrán acompañarme por este motivo».

Ampliar Banderín conmemorativo del partido de esta noche, que el Atlético le ha regalado al Ayuntamiento. J. Rey

En cuanto a los ingresos por derechos televisivos -el partido se podrá ver en directo por Teledeporte, el canal deportivo de la cadena pública RTVE-, el presidente del CP Cacereño ha explicado que más allá de la subvención que reciben todos los equipos de su categoría por pasar de eliminatoria, el hecho de que haya tocado en suerte uno de los tres grandes del fútbol español no supondrá un ingreso extra. «Todos los derechos televisivo para los equipos de nuestra categoría van incluidos en la subvención que nos concede la Federación, independientemente del rival», explicó Ordóñez, que aunque tienen familia del Atlético de Madrid, dejó claro que obviamente, su deseo es que gane el equipo que preside.

«El estadio no se va a llenar» Presidente del CP Caceñero

El «corazón partido» de 'Manolo'

Sí tiene el corazón partido, según reconoció él mismo, 'Manolo' Sánchez Delgado, el exfutbolista nacido en Cáceres y que vistió la camiseta de los dos equipos que se enfrentarán esta tarde-noche. El delantero participó este jueves en la recepción a los dos clubes celebrada en el Ayuntamiento, acompañando a Antonio Alonso, vicepresidente de los colchoneros. En principio, estaba previsto que participara también Tomás Reñones, portavoz de los rojiblancos y también exfutbolista. Jugaba de lateral derecho y coincidió con 'Manolo' varias temporadas en la primera plantilla atlética.

Finalmente no acudió Reñones a ese acto, en el que el Consistorio estuvo representado por el alcalde, Rafael Mateos, y varios concejales, y el CP Cacereño por su presidente, el vicepresidente y un directivo. Unos y otros se intercambiaron regalos. El regidor le entregó al vicepresidente del Atlético de Madrid una acuarela de la Plaza Mayor de la ciudad, mientras que la ciudad recibió como recuerdo del partido un banderín conmemorativo. Además, 'Manolo' Sánchez le entregó al alcalde una camiseta del Atlético de Madrid personalizada, con su nombre a la espalda y el número diez, el que históricamente en el fútbol se asocia a la figura del equipo.