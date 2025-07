El cacereño de Alcalá Norte, la banda del momento

María José Torrejón Cáceres Domingo, 6 de julio 2025, 07:58 Comenta Compartir

Es la banda del momento. Alcalá Norte tiene el aplauso de la crítica y el reconocimiento del público. El grupo madrileño está inmerso en una gira que pasará este verano por algunos de los festivales más destacados del panorama nacional. Su primer álbum, lanzado en abril de 2024, combina sintetizadores crudos, guitarras de barrio y letras que retratan la vida cotidiana con ironía y ternura. Un cacereño tiene parte de culpa de su éxito. Es Carlos Elías Caballero, de 36 años, guitarrista y productor de la banda.

Médico de profesión, hace un año dejó su consulta de atención primaria en un centro de salud de Madrid para volcarse en la música. Nació en Navalmoral de la Mata. Vivió, cuenta por teléfono, en Jarandilla de la Vera, ya que su padre ejercía como médico en esta localidad del norte de la provincia cacereña. Después se instaló con su familia en Navalmoral y, más tarde, se marchó a Badajoz para estudiar Medicina en la Universidad de Extremadura (UEx). Hizo la especialidad en Madrid y en la capital de España montó también su propio estudio, La Cafetera, junto a varios socios. La música, admite, siempre le atrajo.

«Estudié en el conservatorio municipal de Navalmoral de la Mata los primeros años, cuando estaba abierto. Me parece que terminó cerrando. Supuso una gran pérdida porque tener un conservatorio cerca es fundamental si quieres aprender algo de música», recuerda. Una de las razones que le llevaron a Madrid a hacer la especialidad es que la capital de España también le permitía seguir alimentando su faceta musical. «Quería hacer algo con la música y en Extremadura es mucho más difícil porque hay muchos menos recursos», apunta rotundo.

Ampliar La banda Alcalá Norte. EFE

«Era médico de atención primaria en un centro de salud y desde hace un año ya no paso consulta», cuenta. En esta decisión tiene mucho que ver la escalada experimentada por Alcalá Norte. El grupo, liderado por Álvaro Rivas, se fundó en 2019 en el barrio de Ciudad Lineal.

«Estoy disfrutando mucho, haciendo todos los conciertos que tenemos este verano, que son como 31 en total, aprendiendo cosas nuevas en cada uno y recorriendo la península. También vamos a ir a Baleares y Canarias», resume sobre la gira en la que está embarcado. Vendrá a Extremadura con el grupo. Estará en el Festival Contempopránea, que este año se celebra en Don Benito los días 3 y 4 de octubre. En esta cita Alcalá Norte comparte cartel con Carolina Durante, La casa azul y los extremeños Sanguijuelas del Guadiana, entre otros nombres propios.

Sobre el panorama extremeño

Sobre el panorama musical extremeño, Carlos Elías no se muestra demasiado optimista. «Lo veo complicado, como siempre. Es muy difícil», apunta. «La mayor sorpresa que hemos tenido es Sanguijuelas del Guadiana. Da gusto ver que bandas locales salgan adelante pero a la hora de la verdad ellos mismos te dicen que para poder construir algo tuvieron que irse fuera. Tuvieron que irse a Madrid y currar mucho hasta que ya se volvieron al pueblo con un producto mucho más avanzado y una red de contactos bien tejida. Otro ejemplo, Miguelito, de los Derby, es de Mérida y la banda la montó en Sevilla. Es muy complicado hacer algo desde Extremadura porque no hay prácticamente locales de ensayos. Las salas están cerrando porque la gente prefiere ir a escuchar reguetón o cualquier otro estilo de música antes que ir a un concierto y pagar una entrada«, reflexiona.

«Hay un tejido cultural de salas que poco a poco va desapareciendo y al haber menos lugares donde tocar se nota mucho a la hora de desarrollar tu proyecto. El panorama es el mismo del que habló Robe cuando le dieron hace unos años la medalla de Extremadura. Y de eso hace ya bastante (fue en el 2014)».

Admite que está viviendo «con bastante normalidad» el éxito de la banda. «Tenía mis horarios en consulta y simplemente los he cambiado por otros diferentes. Al final es una rutina de ensayos, componer, tocar o producir. Siempre hay algo que hacer», enumera. Podría decirse que el origen de todo está en el estudio de grabación que montó en 2019 junto a Álex Moreno, director musical de Amaral y Pablo Fergus, director musical de Dani Fernández. «Vi tocando a Alcalá Norte en noviembre de 2021 en una sala pequeña del centro de Madrid. No les conocía de nada. Me moló mucho el rollo y pensé: 'Aquí hay que hacer algo'. Les dije que esas canciones no se podían quedar en un cajón. Pasaron muchas cosas. Salieron miembros de la banda, entraron otros. Y al final yo empecé a componer y a producir con ellos. Y con el paso del tiempo al final acabé siendo yo también banda», relata.

Lo de Carlos Elías y la música va en serio. «La idea es hacer una carrera de esto. Hacer cinco discos y mirar para atrás dentro de diez años y ver hasta dónde hemos llegado. Para conseguir eso hay que currar», cuenta. «No me planteo volver a la consulta en absoluto».

El grupo, que ya trabaja en nuevos temas, lleva vendidos 6.000 vinilos. El próximo mes de diciembre hará doblete en La Riviera, considerado uno de los templos de la música en directo de Madrid. Para entonces, sumarán ochenta conciertos en menos de dos años.

