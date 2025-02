El bus urbano supera los 5,4 millones de viajeros en Cáceres, el mejor dato en 16 años

Otra gran concesión municipal que acaba contrato en abril y que puede prorrogarse

Cuatro empresas presentaron ofertas para hacerse con el servicio del transporte urbano en Cáceres en 2014. Se lo adjudicó Subus, que cifraba el coste en algo más de 87 millones, introducía mejoras y rebajaba la subvención municipal. Las novedades hace una década eran el anuncio de una aplicación en el teléfono móvil que permitía al usuario saber cuánto faltaba para la llegada del siguiente autobús. O paneles electrónicos con información en tiempo real. Los nuevos vehículos incorporaban rampas para facilitar la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Esos avances hacía ya tiempo que se veían en otras capitales, pero en Cáceres se recibieron como toda una novedad. El contrato concluye el próximo mes de abril con lo que la concesión tendrá que renovarse. El Ayuntamiento ni siquiera ha abierto la licitación todavía por lo que resulta imposible que en apenas tres meses pueda publicarse el anuncio, recibirse ofertas y adjudicar contrato. A la vista de los antecedentes con otras grandes contratas como la de la basura y zonas verdes, todo apunta a una prórroga, a la vez que se pueda ir avanzando en la siguiente concesión. Inicialmente, el contrato del Ayuntamiento y Subus era por 10 años con posibilidad de prorrogar hasta un máximo de tres. El momento actual, según fuentes del sector, no es el más adecuado para la redacción de un pliego en el que hay que incluir novedades que no están claras por los cambios que se están produciendo. Por ejemplo, los autobuses eléctricos, cuyo coste se duplica pero no está garantizada su duración. Un bus diésel puede hacer hasta dos millones de kilómetros. En el contrato de la basura, Conyser ya advirtió de los costes de nuevas inversiones difíciles de rentabilizar, por ejemplo, en barredoras eléctricas.