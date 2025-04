Buitres Leonaos espera cerca de 2.000 motos en su concentración en Cáceres

El próximo 15 de septiembre, hasta el 18, se celebrará la XVI Concentración Motera Internacional 'Buitres Leonaos' 2022. Comenzará a las 17.00 horas y ... será en el Recinto Hípico de Cáceres. Tanto la entrada al lugar como los conciertos son gratuitos para todos los asistentes.

Este año se estima que asistan entre 1.800 y 2.000 motos de toda la geografía española y de Europa. «Del extranjero vendrán sobre todo portugueses y de España las comunidades desde donde más asisten son Valencia, Alicante o Asturias», detalla Miguel Ángel Rubio, presidente de la asociación Buitres Leonaos. La concentración atrae a cientos de amantes de las motos a la ciudad de Cáceres para disfrutar de una sesión de conciertos y actividades.

Los músicos y grupos que participarán en el festival serán Los Rebeldes, Rosie´s In Hell, Olvidados, La Dulce Harleey Rock Band, The Achos, Descartados y Boogaloo Rock Band. Además de estos conciertos, también habrá espectáculos que pueden disfrutarse en familia como malabares, luz y sonido a cargo de Berserker y se contará con sorteos de premios muy relacionados con el mundo del motor.

Los asistentes cuentan con una inscripción voluntaria de 35 euros en taquilla o una preinscripción mediante la página web de 30 euros. Esta incluye una camiseta, un pin, la cena del sábado, desayuno y comida del domingo, varias cervezas en la zona habilitada del recinto y a lo largo de las rutas que se hagan durante el sábado y domingo y otra clase de merchandising. «El dinero que recaudamos va sobre todo a cubrir los gastos del festival y rara vez ha sobrado; en caso de que así fuera va destinado a la asociación y de ahí a ayudar en distintos ámbitos», explica el presidente de la asociación de moteros.

El año pasado se celebró sin incidencias, manteniendo algunas de las medidas covid como el distanciamiento social. Los asistentes no podían agolparse alrededor del escenario y en las zonas habilitadas para el consumo de bebidas y comida se colocaron mesas que cumplían con la distancia de dos metros. Debido a que en exteriores no eran necesarias las mascarillas en el 2021, no hubo ningún tipo de incidencia con ello. «En 2020 teníamos todo preparado para que se celebrara, pero a última hora tuvimos que cancelarlo.

Solidaridad

La asociación ha protagonizado muchos gestos de solidaridad. En el año 2019 recibieron en Madrid la distinción al Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre. Ese mismo año llevaron a cabo una recolección de potitos a la que denominaron ‘Operación Potito’, con la cual repartieron más de 1.000 artículos de primera necesidad para bebés.

En esta edición, además, se pretende dar mayor visibilidad desde la asociación organizadora a la enfermedad del ELA (Esclerosis lateral amiotrófica).