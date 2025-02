La Bonoloto deja un millón de euros en Cáceres

REDACCIÓN Sábado, 24 de septiembre 2022, 11:48 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

El sorteo de la Bonoloto de este viernes deja un millón de euros en Cáceres. Concretamente en la administración de loterías número 15, 'La niña bonita', situada en avenida Ruta de la Plata, 28.

Es el segundo «premio gordo» que reparte esta joven administración en los cuatro años que lleva abierta. Su dueña Silvia Cerro no ha escondido la alegría ni un solo momento desde que anoche le llamaran de la delegación de Loterias y Apuestas para informarle de que que había repartido un premio.

Ampliar Silvia Cerro en la puerta de la administración. Jorge Rey

Tal fue la sorpresa que por un momento pensó que se trataba de una broma. Hoy, con el cartel del premio en sus manos, cuenta que todavía no conoce al agraciado. «Por aquí no ha venido. Y no sabemos si lo hará». Se atreve a decir que puede tratarse de una persona mayor o alguna asociación o peña, ya que la apuesta era de 28 euros. «Una persona joven echa como mucho un euro, por eso creemos que debe tratarse de una persona de mediana o avanzada edad o alguna peña». Aunque en la suerte y el azar todo es probable «y podemos confundirnos», apostilla Silvia.

Esta joven, que está embarazada de siete meses, bromea con que el niño que espera viene con la suerte bajo el brazo. Y tras esta resaca de emoción, desde esta administración dicen que solo esperan seguir repartiendo premios.

Combinación ganadora

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 23 de septiembre de 2022, ha estado formada por los números 7, 15, 18, 22, 33 y 37. El número complementario es el 30 y el reintegro, el 7. La recaudación de este sorteo ascendió a 2.735.061,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor número 29.780 de A Coruña, situado en Juan Florez, 110 y en la administración de Loterías número 15 de Cáceres, situada en Avenida Ruta de la Plata, 28.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) se ha contabilizado un boleto acertante que ha sido validado en elDespacho Receptor número 23.980 de Benicarló (Castellón), situado en San Francisco, 69.