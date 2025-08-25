HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
El humo del incendio visto desde Cáceres. L. C.

Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar

La columna de humo fue visible este lunes por la tarde desde muchas zonas de la capital; el tráfico fue restablecido a las 20.30 horas

C. N.

Cáceres

Lunes, 25 de agosto 2025, 19:26

Los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres han intervenido en un incendio declarado este lunes por la tarde en un descampado al norte de la capital, en dirección a Casar de Cáceres. La columna de humo se hizo visible desde varios puntos de la ciudad y la carretera del Casar llegó a cortarse para facilitar la labor de los servicios de extinción. El tráfico se restableció hacia las 20.30 horas.

Las llamas afectaron a una zona de pastos cerca del Polígono Ganadero. Según indican desde el cuerpo de bomberos, hay varias dotaciones actuando en el lugar.

Según informa la Guardia Civil, el incendio se ha originado sobre las 18:50 horas en la cuneta de la carretera que une Cáceres y Casar de Cáceres (CC-324), a la altura del punto kilométrico 1,100 (Ronda Norte–Casar de Cáceres). Hasta el lugar han acudido varias patrullas de la Guardia Civil, se han activado de inmediato los medios de extinción y se ha pedido apoyo a la Policía Local. También se han desplazado hasta la zona medios aéreos.

Ante la proximidad de las llamas a la vía, se ha procedido al corte temporal de la carretera y se ha establecido un cierre entre los kilómetros 7,000 y 1,000 para facilitar los trabajos de los bomberos, afectando el humo a la calzada.

Posteriormente, el 112 ha comunicado la declaración del Nivel 1 del Plan Infoex, debido a la cercanía del fuego al Polígono Ganadero próximo.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

