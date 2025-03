Los bomberos apagan un incendio en una casa okupa de la calle Margallo de Cáceres

Pasadas las cinco de la tarde de este miércoles, varios coches de bomberos del Sepei de Cáceres, de la Policía Nacional y de la Policía ... Local acudieron a toda prisa a la calle Margallo por el aviso de un incendio en una vivienda, en el número 54. El humo salía de una casa okupa que desde hace meses está causando molestias en el barrio.

Con la rápida intervención de los bomberos se apagó el incendio, que había originado bastante humo al quemar plástico. Los bomberos indicaron que el fuego estaba centrado en una habitación de la planta baja, ardiendo un armario con ropa. No se sabía si el incendio se podía haber producido al realizar en el interior de la casa una hoguera para mitigar el frío. Cuando llegaron los bomberos no había nadie en la casa, señalando que en el interior había muchos enseres tirados. «Había muchas cosas en el interior de la casa -señaló el jefe de guardia-, lo normal en una casa okupa, pero allí no había nadie cuando llegamos. Fuimos con un coche con escala pero el incendio era en la planta baja. Se apagó con facilidad y después estuvimos controlando para que no se reprodujera otra vez»

Los vecinos de la calle Margallo están preocupados por los problemas que les está originando está casa ocupada, que está frente al Mesón Ángel, que lleva ya tiempo cerrado, cerca de establecimientos que se dedican a la hostelería. «La verdad -dice la propietaria de un inmueble de la calle- es que desde hace un tiempo se ven en la calle más okupas, gente que, vamos a decirlo, no es especialmente grata y que están originando molestias».

Reventón de agua

Este no es el primer incidente que provocan recientemente. En el pasado mes de enero en la casa tuvieron un reventón de una tubería. Se inundó la vivienda y dejaron sin suministro de agua a bastantes vecinos. Entonces el ayuntamiento de Cáceres aseguró que iba a controlar con la Policía Local la instalación de okupas en la calle.

Los vecinos señalan que desconocen de quién es esta vivienda creyendo que pertenece a algún banco. Lo cierto es que hace ya tiempo los okupas han entrado en la vivienda y han colocado candados. Hay vecinos que también señalan que el interior de la casa ha sido desmantelado en parte, quitando mobiliario para venderlo como chatarra.