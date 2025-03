El derribo del bloque C de la calle Ródano de Cáceres comienza la próxima semana

El actual aspecto de la calle Ródano, donde pervive el bloque C, símbolo durante décadas de la marginalidad, tiene las horas contadas. El Ayuntamiento ... procederá la semana que viene al derribo de este inmueble, una medida que tiene un coste de 461.610 euros y que estaba previsto que arrancara antes del pasado verano.

Se trata de una gestión que dejó encauzada el anterior equipo de gobierno municipal y que trata de hacer desaparecer un inmueble de carácter social cuyo objetivo fue acoger a población desfavorecida y que terminó convirtiéndose en un ejemplo del denominado chabolismo vertical con constantes conatos de delincuencia y violencia (se produjo un homicidio) y tráfico de drogas. Incluso ya deshabitado y con sus vecinos realojados, el inmueble siguió operando como punto de venta de estupefacientes, okupado y degradado por la suciedad. Hace 13 años fue tapiado para evitar el acceso de personas a este entorno que en unos días será historia, una historia poco gloriosa.

Mateos reivindica como propia una demolición ya tramitada por el anterior equipo municipal

Aunque aún no hay una fecha exacta para que arranquen los trabajos el alcalde Rafael Mateos indicó ayer que ya hay operarios trabajando dentro del edificio. «La semana que viene ya se podrán apreciar desde fuera labores de derribo», indicó, mientras indicó que desde el punto de vista jurídico ya se ha comenzado a ejecutar el contrato. Se trata de un derribo «prácticamente manual» y se va a hacer por plantas y por fases. No se verá, pues, la impactante imagen de un edificio colapsando, cayendo como un castillo de naipes.

Uso posterior

Esta forma de dar finiquito al bloque C no alterará la normalidad de la barriada, con periódicos cortes de tráfico, indicó Mateos, que dijo que el derribo del bloque C «fue una promesa electoral del año 2019 que en cuatro años de gobierno socialista no se pudo materializar en Cáceres y que a día de hoy con el Partido Popular sí va a ser una realidad, era una de mis prioridades».

El siguiente paso una vez que haya desaparecido el bloque C, algo que se espera para principios del próximo año, es darle un nuevo uso al solar que quede cuando desaparezca un edificio que tiene 1.500 metros cuadrados. «Si bien en un principio nos habíamos planteado que fuera una zona verde dedicado al esparcimiento de los vecinos de Aldea Moret, creo que es importante escuchar al vecindario, vamos a abrir un proceso participativo con las asociaciones de vecinos y con aquellos que tienen actividades industriales y empresariales en Aldea Moret, así como con los centros educativos».

Mateos se comprometió el pasado lunes en el pleno infantil con un alumno del colegio Gabriel y Galán a que le barrio podrá expresar sus querencias acerca del futuro de este solar. «A mí me gustaría que fuese un espacio para el disfrute de todo el mundo», indicó Mateos, que añadió que puntualmente se ha llevado a cabo un vallado preventivo del entorno de la manzana donde se encuentra el edificio. La demolición la llevará a cabo la empresa Arribas Gonzalo SL, que ejecutará estas tareas por menos de la mitad de los 1.099.000 euros presupuestados en el pliego.